Dünyanın konuştuğu iddia! 'Koronavirüsten ölenlerin sayısı yüzde 60 daha fazla'

Dolayısıyla virüsle ilgili resmi ölüm rakamlarının ne kadar güvenilir olduğunun o ülkede corona virüs testlerinin ne kadar etkili bir şekilde yapıldığına bağlı olarak değiştiği kaydedildi. Çin de dahil bazı ülkeler açıkladıkları rakamlarda geriye yönelik olarak düzeltmeler yaptılar ve ölümlerin ilk açıkladıklarından daha yüksek olduğunu bildirdiler. Financial Times'ın yaptığı analize göre, bu yılın Mart ve Nisan aylarında meydana gelen ölümler, ondan önceki beş yılın ortalamasına göre Belçika'da yüzde 60, İspanya'da yüzde 51, Hollanda'da yüzde 42 ve Fransa'da yüzde 34 daha yüksek. Kuşkusuz bu ortalamanın üzerindeki bütün ölümlerin Covid-19'dan olduğu anlamına gelmiyor. Başka rahatsızlıkları olan insanların salgın yüzünden hastanelere gitmekten kaçınması da ölümlerin artmasına yol açmış olabilir.