2020-04-28 12:46:39 Dünyanın konuştuğu iddia! 'Koronavirüsten ölenlerin sayısı yüzde 60 daha fazla'
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 300 bine dayandı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs şu ana kadar 3 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs için alınan tedbirlerin bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunurken gelen bir son dakika haberi dünyayı derinden sarstı. Financial Times (FT) gazetesi koronavirüsten ölenlerin sayısının açıklanandan yüzde 60 daha fazla olduğunu söyledi. İşte detaylar...