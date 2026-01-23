Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye’ye açık çek verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan mutabakat zaptı ile enerji ortaklığında stratejik bir döneme geçildiğini müjdeledi. Kazakistan'ın sahip olduğu zengin petrol, doğal gaz ve kıymetli maden yataklarında TPAO ve KazMunayGas üzerinden ortak arama-üretim faaliyetleri yürütüleceğini belirten Bayraktar, bu iş birliğinin üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini vurguladı.