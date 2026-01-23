  • İSTANBUL
Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye'ye açık çek verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye’ye açık çek verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan mutabakat zaptı ile enerji ortaklığında stratejik bir döneme geçildiğini müjdeledi. Kazakistan'ın sahip olduğu zengin petrol, doğal gaz ve kıymetli maden yataklarında TPAO ve KazMunayGas üzerinden ortak arama-üretim faaliyetleri yürütüleceğini belirten Bayraktar, bu iş birliğinin üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini vurguladı.

#1
Foto - Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye’ye açık çek verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Kazakistan'ın enerji ortaklığında yeni bir döneme girdiğini ifade ederek, "Milli şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

#2
Foto - Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye’ye açık çek verdi

Bakan Bayraktar, Kazakistan'ın milli petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Askhat Khassenov ile Türkiye-Kazakistan arasında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

#3
Foto - Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye’ye açık çek verdi

Bakan Bayraktar NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Khassenov ile bakanlıkta görüştüğünü kaydetti. Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazır olduklarını aktaran Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

#4
Foto - Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye’ye açık çek verdi

"Geçtiğimiz yıl Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında imzaladığımız Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığında yeni bir döneme girdik. Bu çerçevede TPAO ile KazMunayGas arasında hayata geçirilen işbirliğinin sahaya yansımalarını ve hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldık. Milli şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

#5
Foto - Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Asya devi, ortaklık için Türkiye’ye açık çek verdi

Yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olan Kazakistan'da 1225 çeşit mineral içeren 493 yatak mevcut. Petrol, doğal gaz, kömür, demir, kurşun, çinko, uranyum, wolfram, alüminyum, asbest, barit, berilyum, bizmut, fosfat, titanyum, bor, altın bakır ve krom ülkedeki en önemli madenlerdir.

