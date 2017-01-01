Dünyanın en tuhaf ödül törenleri! Türkiye de var...
STELLA ÖDÜLLERİ-Stella Ödülleri, inanılmaz derecede tuhaf ve anlamsız davalar açan insanlara veriliyor. Bu ödül, ismini 1992 senesinde McDonalds restoranından aldığı kahveyi kucağına dökerek vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan, sonrasında da McDonalds'a aşırı sıcak (içilemeyecek/yakıcı) içecekler verdiği için dava açan Stella Liebeck'ten alıyor.
DARWIN ÖDÜLÜ-Darwin Ödülü, evrim teorisyeni Charles Darwin adına, kendilerini gen havuzundan kaza eseri silerek insanlığa hizmet edenlere (ölerek ya da aptal bir biçimde kısır kalarak üreme yeteneğini kaybetme) veriliyor. Yani kısaca, saçma sapan işler yaparak kendilerini öldürme seviyesine getiren insanlara veriliyor.
KOKAN AYAKKABI ÖDÜLLERİ-1975 yılında yerel bir spor ürünleri mağazasının ayakkabı satmasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan bu ödül halen devam etmekte… 1988 yılında Odor-Eaters (Koku Yiyiciler) etkinliğe sponsor olmak isteyince, bu tören ulusal bir olay hâline geldi. Bugünse 5 ile 15 yaş arası çocukların ayakkabılarının ne kadar kötü kokabileceğini göstermek için bu etkinlik düzenleniyor.
ERBAKAN ÖDÜLLERİ-Bu yıl ikincisi düzenlenen Erbakan Ödülleri, dünyanın en tuhaf ödül törenlerinden biri.
Hayatı boyunca Erbakan’a düşmanlık yapan, onu devirmek isteyen, yolunu ve davasını gericilik, yobazlık ve irtica olarak tanımlayan insanlara ödüllerin verildiği ve ödül vermesi için çağrıldığı bu tören, tamamen göstermelik olarak düzenleniyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenen bu törende İslam karşıtlığıyla tanınan Uğur Dündar dahi, sahneye çıkarak ödül verdi.
IG NOBEL ÖDÜLLERİ-Ig Nobel Ödülleri, bildiğimiz Nobel ödüllerinin bir parodisi ve ilginç buluşlara veriliyor. Yakın zamanda ödül alanlar şöyle: Tıp dalında Gloucester'dan Brian Witcombe (Kılıç Yutma ve Yan Etkileri - sonuçları arasında boğaz ağrısı bulunuyor); dil dalında Barcelona Üniversitesi'nden Juan Manuel Toro, Josp B Tobalon ve Nuria Sebastian-Galles (Sıçanların bazen tersten Japonca konuşan biriyle Flemenkçe'yi tersten konuşan birini ayırt edememesi üzerine yaptıkları çalışma)