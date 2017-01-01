Dünyanın en tuhaf evleri

Bazı mimarlar insanın hayal gücünü zorlayan şaşaalı eserler ortaya koyarken zaman zaman da bazı çılgın mimarlar inşa ettikleri tuhaf yapılarıyla görenleri hayretler içinde bırakıyor. Strangebuildings.com ve benzeri internet siteleri dünyanın en tuhaf binalarından bir kısmını izleyicilerin beğenisine sundu. Bunlar arasında çaydanlık hatta salyangoz şeklinde binalar da var. Alışılmışın dışında binalar arasında eski Sovyetler Birliği’nden kalma binalar önemli yer tutuyor. En ilginç Sovyet mimari eserleri Doğu Avrupa ve Orta Asya’da görülüyor. İşte sıra dışı mimarların elinden çıkan bazı sıra dışı binalar.
UÇAN BALIKBu ilginç bina aslında resmî bir kurum. Hindistan’ın Haydarabad şehrinde Millî Balıkçılık Geliştirme İdaresi’ne ev sahipliği yapan bina, havada yüzen dev bir balık şeklinde. 1.920 metrekarelik alana inşa edilen 4 katlı bina, ‘mimetik mimari’nin dünyadaki en büyük ve en cesur örneklerinden biri olarak gösteriliyor.
Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada çıkıyor. 1994’te hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu. Şehrin silüetini bozduğu iddia edilen binanın yüzde 60’lık bölümü kullanılamıyor.
DENİZ KABUĞU EVİMeksika’da Mujeres adasını ziyaret edenler deniz kabuğu şeklinde rüyaları süsleyecek güzellikte bir evle karşılaşıyor. Denizden sahile çıkmış dev bir deniz kabuklusu gibi görünen bembeyaz renkte, iki odalı, klimalı evin önünde büyük bir havuz var. Bina, Meksika’nın en ünlü mimarı Octavio Ocampo’nun eseri. Sürrealistik dokunuşlarla inşa edilmiş tam fonksiyonel yazlık, bölgeye de benzersiz bir su altı estetiği katıyor. Tek problem, binanın Ocampo’nun hususi mülkü olması, ziyarete açık olmaması.
DÜŞTÜ DÜŞECEKErwin Wurm imzasını taşıyan House Attack, görenlerin göz yanılması mı diye tekrar tekrar bakmak istediği bir yapı olarak tanımlanıyor. Avusturya’nın Viyana şehrinde yer alan eser, günümüzde Viyana Modern Sanat Müzesi (MUMOK) olarak bilinen binanın tepesinde sergileniyor. Heykeltıraş Wurm tarafından tasarlanan eserde, müzenin çatısına yerleştirilmiş ters bir ev görülüyor. Dünyanın en önemli mimari eserleri arasında sıralanan House Attack’ın Türkçe adı “Ev Saldırısı” şeklinde çevrilebiliyor.
YENİLİKÇİ...1967 Montreal Expo için kurulan 90 fuar pavyonundan günümüze sadece iki tanesi aşağı yukarı sağlam şekilde gelebildi. Bunlardan biri hem İsrail hem Kanada vatandaşı olan mimar Moshe Safdie’nin hükümet sponsorluğundaki Habitat 67 projesi. Japonya’daki yenilikçi mimari hareket olan Sürekli yaşanacak bir evden ziyade arada sırada ziyaret edilip kafa dinlenebilecek bir yer olan Habitat 67, ne olursa olsun çıplak gözle görülmesi gereken bir mimari proje olarak gösteriliyor.
SEPET PLAZA -ABD’de Newark’ta dev bir piknik sepeti şeklindeki 7 katlı bina, ünlü Amerikan sepet üreticisi Longaberger’in genel merkezi. Şirketin kurucusu Dave Longaberger, iş yeri olarak dünyanın en büyük sepetini inşa etse de çoğu çalışan böyle bir ofiste çalışmaktan pek memnun kalmadı. Bina, 2016’dan bu yana boş. Fonksiyonel olmasa da bina, bölgeye tahayyül edilemeyecek bir güzellik kattı.
MASALSI TASARIM Meksika’nın başkenti Mexico City’de, şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Nautilus House, sıra dışı tasarımıyla görenleri hayrete düşürüyor. Meksikalı mimar Javier Senosiain’in tasarladığı ve inşası 2007’de tamamlanan ev, ismini ahtapot ve mürekkep balığı ile aynı familyadan bir deniz canlısı olan notilustan alıyor. Senosiain evi tasarlarken notilusun spirali andıran yuvarlak hatlarından ilham almış ve bu deniz canlısının kıvrımlarını evin baskın karakteri hâline getirmiş. Evin odaları arasında kapı ya da duvar bulunmuyor.
KÜBİK KÜBİK Hollanda’nın en büyük ikinci şehri Rotterdam, ilginç binalarıyla da dikkat çekiyor. Bunlardan en çok göze çarpanı ve ilgi göreni ise Kübik Evler. Şehir merkezinde 45 derecelik açıyla duran, altıgen şeklindeki ilginç kübik evlerin her biri bir ağacı, hepsi birlikte ise ormanı simgeliyor. 1977’de yapımına başlanmış Küp Evlerden 55 planlanmış olsa da, şu ana kadar 38’i küçük, 2’si süper küp olmak üzere toplam 40 adet yapılmış.
Gerçek bir mimarlık şaheseri. Portekiz’de Guimaraes’te bulunuyor. Ev, 4 dev kaya üzerine inşa edilmiş. Normal bir evdeki her türlü konfora sahip evin yüzme havuzu bile var. İlginç tasarımının dışında binanın en önemli özelliği de sağlamlığı. Ev, en güçlü fırtınalara dayanacak şekilde dizayn edildi.