Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş

Grönland’ın buzlarla kaplı devasa gövdesi, aslında göründüğünden çok daha hareketli bir yapıya sahip. Son yirmi bin yıldır, yani Son Buz Çağı’nın en sert döneminden bu yana ada, üzerindeki muazzam buz yükünün hafiflemesiyle birlikte yeniden şekilleniyor. Bu durum sadece buzların erimesiyle ilgili değil; yer kabuğunun ve derinlerdeki ana kayanın bu yük değişimine verdiği mekanik bir tepkiyi temsil ediyor.