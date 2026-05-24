  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi kent Olympos’ta anıtsal mezar gün yüzüne çıktı Kahvaltı masanızda yer verebilirsiniz: Su böreği hamurunu böyle açın! Duyan şaşırıyor! Duyanlar yapmaya başladı İşte Aziz Yıldırım'ın listesindeki 5 yıldız! Görüşmeler başladı! Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş Sorun artık kapıda: Icardi'nin derdi belli oldu! Önceliği forma değil para Kötü haber tez ulaştı: Trossard'ın kararı netleşti! Galatasaray'a ne kadar yakın? Genç oyuncudan şok eden set itirafı: 'Bizi karavandan attırdı!' Kartpostallık manzara büyüledi Kars Barajı’nda yer gök bir araya geldi
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş

Dünyanın en büyük adası olarak adlandırılan kara parçasında hareketliliğin kaynağı ile ilgili önemli araştırmalar ortaya çıktı...

#1
Foto - Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş

Grönland’ın buzlarla kaplı devasa gövdesi, aslında göründüğünden çok daha hareketli bir yapıya sahip. Son yirmi bin yıldır, yani Son Buz Çağı’nın en sert döneminden bu yana ada, üzerindeki muazzam buz yükünün hafiflemesiyle birlikte yeniden şekilleniyor. Bu durum sadece buzların erimesiyle ilgili değil; yer kabuğunun ve derinlerdeki ana kayanın bu yük değişimine verdiği mekanik bir tepkiyi temsil ediyor.

#2
Foto - Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş

Jeolojik olarak baktığımızda Grönland, Kuzey Amerika tektonik plakası üzerinde yer alan devasa bir kütle. Altındaki manto tabakası, katı bir kayaçtan ziyade çok yoğun bir şurup gibi davrandığı için, üzerindeki buz yükü azaldıkça yer kabuğu yavaşça yukarı doğru "zıplıyor". Bu sürece Buzul Sonrası Sıçrama deniyor. Ancak bu yükselme hareketi adanın her yerinde aynı sonucu doğurmuyor; bazı bölgeler bu esneme ile genişlerken, bazı bölgeler şaşırtıcı bir şekilde içe doğru çekilerek daralıyor.

#3
Foto - Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş

Danimarka Teknik Üniversitesi ve NASA’nın yürüttüğü son araştırmalar, bu karmaşık hareketliliği ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koydu. Grönland kıyılarına yerleştirilen 58 hassas GPS istasyonundan gelen veriler, adanın son 20 yılda yılda yaklaşık 2 santimetre hızla kuzeybatıya doğru kaydığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Danjal Longfors Berg, daha önce adanın sadece erime nedeniyle esnediğinin varsayıldığını, ancak verilerin birçok bölgede adanın aslında "birbirine doğru çekildiğini" ve küçüldüğünü kanıtladığını belirtiyor.

#4
Foto - Dünyanın en büyük muazzam buz adasında kriz: Bir anda yer değiştirmeye başladı! Kaynağı henüz keşfedilmemiş

Şu anki tablo, geçmişin mirası olan jeolojik daralma ile günümüzün hızlanan erimesinden kaynaklanan yükselme hareketinin bir çatışması niteliğinde. Gelecekte buzların daha hızlı erimesi, bu dengeyi tamamen değiştirebilir ve adanın hem yükselme hızını hem de şekil değiştirme biçimini yeni bir boyuta taşıyabilir. Bu sessiz devasa hareket, gezegenimizin durağan sandığımız kara parçalarının bile iklimsel değişimlere ne kadar dinamik ve bazen öngörülemez tepkiler verdiğini gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu
Dünya

Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu

Irak Kürdistan Bölgesi’nden sıcak bir saldırı haberi geldi. Erbil’de konuşlu İranlı Kürt muhalif grup Kürdistan Özgürlük Partisi’ne ait bir ..
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Gündem

CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırıldı.
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
'Peygamberi dinden kovmak!'
Aktüel

'Peygamberi dinden kovmak!'

"Kur’an Müslümanlığı" maskesi ardına sığınanların asıl derdinin Peygamber'i dinden kovmak ve İslam'ı hayattan söküp atmak olduğunu belirten ..
‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı
Gündem

‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı

CHP’li Veli Ağbaba’nın siyasi menfaatleri uğruna takındığı ikiyüzlü tavır, arşivlerin patlamasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Bugün ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23