Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Dünyada bir ilkin yapıldığını ifade eden Turgaç, "Caminin sütunları boştu, boya vardı. Ben de cami yönetimine bir teklifte bulundum. Bunları kaplayıp kapatırsak daha güzel olacağını ve dünyada ilk defa böyle bir şey yapılacağını söyledim. Onlar da kabul ettiler ve bu şekilde başladık" diye konuştu.