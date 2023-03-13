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Yaşam
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Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

2023-03-13 16:15:18
Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Unutulmaya yüz tutan, marküteri sanatı Kocaeli'nde bulunan İlimtepe Merkez Cami'nde kullanıldı.

#1
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İlimtepe Merkez Cami'nin sütunlarında İslami motiflerle bezeli marküteri sanatı uygulandı. Kökleri eski Mısır’a kadar dayanıp, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde de kullanılan sanat dalı, bir caminin sütunlarında dünyada ilk kez uygulanmış oldu.

#2
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Kökleri eski Mısır’a kadar uzanan marküteri sanatında Kocaeli'de bir ilk yaşandı. 35 yıllık marküteri sanatçısı Adil Fikret Turgaç, Körfez İlimtepe Merkez Cami’nin sütunlarının boş olduğunu görünce cami yönetimine teklifte bulundu.

#3
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Cami yönetiminin kabul etmesi üzerine dünyada ilk defa bir caminin sütunlarında marküteri uygulandı. Ahşap ve ahşap kaplamaların kesilip, iç içe monte edilmesiyle sağlanan marküteri sanatında, hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmıyor. Tamamı el işçiliğiyle yapılan çalışmada hiçbir makine kullanılmadı.

#4
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Selçuklu ve Osmanlı döneminde de kullanılan, günümüz mimarisinde ise unutulmaya yüz tutmuş olan marküteri, İlimtepe Merkez Cami’nin sütunlarında hayat buldu. El emeğinin bir kısmı İslami motiflerden oluşurken, bir kısmında da Osmanlı’da kullanılan 10 köşeli yıldızdan esinlenildi.

#5
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

35 yıldır marküteri sanatıyla uğraşan Adil Fikret Turgaç, "Buradaki desenlerde Osmanlı’da kullanılan 10 köşeli yıldızdan gittik. Bütün filatoları tek tek keserek, uzaktan bakıldığında başka desen, yakından bakıldığında başka desen olacak şekilde tasarladık. Tüm sütunları kapladık. Her sütunda normalde Selçuklu deseni olmasına rağmen, hepsinde farklı görünüm ortaya çıktı.

#6
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Keza bunlara tamamlanması için sütun altlıkları, sütun kafaları ve kirişlere de marküteriyle dekupaj çalışmasını uyguladık. Bunlar tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Herhangi bir makine kullanılmadı. Filatoların kesilmesi, ağaçların kesilmesi, bantlanması, zımparalanması, A’dan Z’ye el işiyle çıktı" dedi.

#7
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

Dünyada bir ilkin yapıldığını ifade eden Turgaç, "Caminin sütunları boştu, boya vardı. Ben de cami yönetimine bir teklifte bulundum. Bunları kaplayıp kapatırsak daha güzel olacağını ve dünyada ilk defa böyle bir şey yapılacağını söyledim. Onlar da kabul ettiler ve bu şekilde başladık" diye konuştu.

#8
Foto - Dünyada bir ilk! İlk kez bu camide kullanıldı

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