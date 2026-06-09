Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın maestrosu için kapıya dayanacak!
Il Mattino'nun haberine göre; Napoli'nin listesinde Galatasaray'ın maestrosu Gabriel Sara ile Valencia'nın genç dinamosu Javi Guerra ilk sıralarda yer alıyor.
Il Mattino'nun haberine göre; Napoli'nin listesinde Galatasaray'ın maestrosu Gabriel Sara ile Valencia'nın genç dinamosu Javi Guerra ilk sıralarda yer alıyor.
Il Mattino'nun haberine göre İtalyan ekibinin radarında iki genç ve dinamik yıldız var. Galatasaray formasıyla harikalar yaratan Gabriel Sara ve Valencia'nın genç yeteneği Javi Guerra.
Galatasaray'da sergilediği skorer performans, oyun zekası ve sol ayağıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Gabriel Sara, Napoli Teknik Direktörü'nün listesinde ilk sıralarda yer alıyor.
Hem 8 numara hem de oyun kurucu (regista) rollerini üstlenebilmesi, Napoli'nin taktiksel esnekliği için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.
Galatasaray'ın oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyeti olmasa da Napoli, cazip bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Napoli yönetimi, orta sahada hem fiziksel gücü hem de teknik kapasiteyi artırmak istiyor. Gabriel Sara'nın hücum yaratıcılığı ve Javi Guerra'nın dinamizmi, kulübün yeni dönem projesinin tam olarak aradığı kan.
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