Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamlarını biliyor musunuz?
Dünyaca ünlü firmaların logolarının nereden geldiğini merak etmişizdir. Örneğin bir çok kahve çeşidinin bulunduğu dünya markası Starbucks logosunun anlamı ne? İşte markaların logolarının anlamları...
Amblemdeki dört yüzük araba birliği için bir araya gelip ittifak kuran dört firmayı simgeliyor. Audi ismi, firmanın eski yöneticilerinden olan mühendis August Horch tarafından verildi.
Firmanın kurucu ve sahibi Walter Chrysler'in isteği üzerine, 1998 yılından sonra üretilen Chrysler modellerine 20'li yıllardaki eski amblem takılmaya başlandı. Amblemdeki daireler lastiği, şimşekler ise hızı simgeliyor.
Fin asıllı cep telefonu üreticisi İsmini Finlandiya'daki Nokia şehrinden aldı.
Fransızların çift açılı çavuş amblemi, daha önce başka bir Citroen ürünü olan dişli çarklarda kullanılıyordu. 1919 yılında arba yapımına başlayan Fransızlar, ürettikleri ilk arabalarında da çift açılı amblemi kullanmayı tercih etti.
İtalyan kontesin 1923 yılında firma kurucusu Enzo Ferrari'ye hediye ettiği at maskot, Ferrari'nin amblemini teşkil etti. Amblemdeki ana renkler sarı ile kırmızı, firma sahibinin yaşadığı komşu şehir Modena'yı ve yarışa olan sevgiyi simgeliyor.
Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını tercih etti. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon'da karar kılan Bezos bu şekilde şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu.
Sony'nin ismi Latince ses (sonus) ve İngilizce 'evlat' (sonny) anlamına gelen kelimelerin birleşiminden oluşuyor.
BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor.
Nike, Carolyn Davidson'ın 1971'de Portland Üniversitesinde bir grafik tasarım öğrencisi iken yaptığı bir tasarımdır. Bu logoyu öğrencilik yıllarında Davidson 35 dolara yaptı.
Üç kanatlı baklava şeklindeki amblemde, Samurai armasından esinlenilmiş. firmayı kuran iki Japon ailenin, tercih ettikleri amblem sorumluluk bilincini, centilmenliği ve cemiyetler arası uyumu simgeliyor.
Vodafone İngiliz asılı cep telefonu ve mobil iletişim şirketi ismini İngilizce ses (voice), veri (data) ve telefon (telephone) kelimelerinden aldı.
Seat 90'lı yılların başında VW ile birleşince İspanyol araba yapımcısı, VW amblemin üstüne prestij, ilericilik ve dinamikliği simgeleyen büyük S harfini yerleştirdi.
Japon firmanınn kurucusu Kirchiro Toyoda, 1937 yılında üçlü elips kombinasyonu ile güçlü markasının amblemini oluşturdu. Elipsler, araba ile müşteri rasındaki sıcaklığı, ekip ruhunu ve modernizasyonu temsil ediyor.
Spor ürünleri üreticisi Adidas, ismini kurucusu Adolf Dassler'ın takma adı 'Adi' ve soyadının ilk 3 harfinin birleşiminden aldı.
'IKEA' farklı harflerin birleşimi. 'IK' harfleri kurucu Ingvar Kamprad'ın isim ve soyisminden 'EA' ise büyüdüğü köy Elmtaryd Agunnaryd'ın baş harflerinden geliyor.
Kahve zinciri Starbucks ismini Herman Melville'in ünlü romanı Moby-Dick'teki 'starbuck' isimli karakterden esinlenerek aldı.