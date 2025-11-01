Dünya İsrail'in Kaan itirafını konuşuyor! Kabul etmek zorunda kaldılar

İsrailli uzman, Türkiye'nin güçlenmesinin İsrail açısından yeni bir denge doğurduğunu da kabul ederek "Bence İsrail hala istihbarat, erken uyarı ve savaş tecrübesi açısından avantajlı. Ancak artık karşısında, yeni Typhoon'lara, modernize edilmiş geniş bir F-16 filosuna, kısa süre içinde hizmete girecek 5. nesil KAAN'a ve gelişen bir SİHA ekosistemine sahip bir Türkiye var. Ankara bölgesel stratejiler açısından doğru adımlar atıyor" dedi. Son olarak analizinde Lapidot, "Türkiye artık ikinci sınıf uçaklarla değil, birinci sınıf stratejilerle uçuyor. Ankara'nın 9 milyar avroluk Eurofighter Typhoon anlaşması, F-16 modernizasyonu ve KAAN'ın yükselişiyle birlikte, Türkiye'nin askeri havacılıkta tarihi bir dönüm noktasına girdiği açık. Türkiye, 2020'lerin sonunda yalnızca bir bölgesel güç değil, küresel hava sahasının belirleyici aktörlerinden biri olacak. Yani gökyüzü yeniden Türklerin elinde" dedi.