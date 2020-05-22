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Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı açıklandı

2020-05-22 10:39:19
Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı açıklandı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 198 bin 307'ye çıktı.

#1
Foto - Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 334 bin 689 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 83 bin 318 kişi iyileşti.

#2
Foto - Dünya Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 198 bin 307'ye ulaştı.

Dünya Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 198 bin 307'ye ulaştı.

#3
Foto - ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 620 bin 902 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 96 bin 354 kişi öldü.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 620 bin 902 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 96 bin 354 kişi öldü.

#4
Foto - Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı: "Rusya (317 bin 554), Brezilya (310 bin 921), İspanya (280 bin 117), İngiltere (250 bin 908), İtalya (228 bin 6), Fransa (181 bin 826 ), Almanya (179 bin 21), Türkiye (153 bin 548), İran (129 bin 341), Hindistan (118 bin 501), Peru (108 bin 769), Çin (82 bin 971), Kanada (81 bin 324), Suudi Arabistan (65 bin 77), Meksika (59 bin 567), Şili (57 bin 581 ), Belçika (56 bin 235), Pakistan (50 bin 694), Hollanda (44 bin 700), Katar (38 bin 651), Ekvador (35 bin 306), Belarus (33 bin 371), İsveç (32 bin 172 ), İsviçre (30 bin 694), Portekiz (29 bin 912), Singapur (29 bin 812), Bangladeş (28 bin 511), Birleşik Arap Emirlikleri (26 bin 898), İrlanda (24 bin 391), Endonezya (20 bin 162) ve Polonya (20 bin 143)."

#5
Foto - BU ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI İSE ŞU ŞEKİLDE KAYDEDİLDİ:

BU ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI İSE ŞU ŞEKİLDE KAYDEDİLDİ: "İngiltere 36 bin 42, İtalya 32 bin 486, Fransa 28 bin 215, İspanya 27 bin 940, Brezilya 20 bin 82, Belçika 9 bin 186, Almanya 8 bin 309, İran 7 bin 249, Meksika 6 bin 510, Kanada 6 bin 152, Hollanda 5 bin 775, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 249, İsveç 3 bin 871, Hindistan 3 bin 585, Peru 3 bin 148, Rusya 3 bin 99, Ekvador 2 bin 939, İsviçre 1898, İrlanda 1583, Endonezya 1278, Portekiz 1277, Pakistan 1067, Polonya 972, Şili 589, Bangladeş 408, Suudi Arabistan 351, Birleşik Arap Emirlikleri 237, Belarus 185, Singapur 23 ve Katar 17." Kaynak: AA

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