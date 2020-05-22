Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı açıklandı

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı: "Rusya (317 bin 554), Brezilya (310 bin 921), İspanya (280 bin 117), İngiltere (250 bin 908), İtalya (228 bin 6), Fransa (181 bin 826 ), Almanya (179 bin 21), Türkiye (153 bin 548), İran (129 bin 341), Hindistan (118 bin 501), Peru (108 bin 769), Çin (82 bin 971), Kanada (81 bin 324), Suudi Arabistan (65 bin 77), Meksika (59 bin 567), Şili (57 bin 581 ), Belçika (56 bin 235), Pakistan (50 bin 694), Hollanda (44 bin 700), Katar (38 bin 651), Ekvador (35 bin 306), Belarus (33 bin 371), İsveç (32 bin 172 ), İsviçre (30 bin 694), Portekiz (29 bin 912), Singapur (29 bin 812), Bangladeş (28 bin 511), Birleşik Arap Emirlikleri (26 bin 898), İrlanda (24 bin 391), Endonezya (20 bin 162) ve Polonya (20 bin 143)."