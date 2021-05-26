2021-05-26 00:10:33 Dört ülkede rekor vaka sayısı görüldü
Koronavirüs dehşetini yaşayan Hindistan’da vaka sayıları her geçen gün azalırken, dört ülkede vaka sayıları rekor kırdı.
Koronavirüs dehşetini yaşayan Hindistan’da vaka sayıları her geçen gün azalırken, dört ülkede vaka sayıları rekor kırdı.
Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, Arjantin’den Nepal’e kadar birçok ülkenin Covid vakalarında son birkaç haftada rekor artışlar bildirirken Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da, geçtiğimiz gün dünya çapında şiddetli sağlık kriziyle ilgili endişelerini dile getirirken, "Hindistan son derece endişe vermeye devam ediyor ancak acil ihtiyaçları olan yalnızca Hindistan değil" dedi.Küresel koronavirüs salgınını takip eden herkesin dikkatini virüsün merkez üssü olarak görülen Hindistan çekiyor. Ülkede koronavirüs vakaları gittikçe azalırken, Hindistan dışındaki ülkelerde durum gittikçe ağırlaşıyor.
Küresel koronavirüs salgınını takip eden herkesin dikkatini virüsün merkez üssü olarak görülen Hindistan çekiyor. Ülkede koronavirüs vakaları gittikçe azalırken, Hindistan dışındaki ülkelerde durum gittikçe ağırlaşıyor.
Dünyanın bütün odağını Hindistan’a verdiği şu günlerde, ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen veriler, Latin Amerika'daki Arjantin'den Asya'daki Nepal'e kadar birçok başka ülke de son birkaç haftada Covid vakalarında rekor artışlar bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da, geçtiğimiz gün dünya çapında şiddetli sağlık kriziyle ilgili endişelerini dile getirirken, "Hindistan son derece endişe vermeye devam ediyor ancak acil ihtiyaçları olan yalnızca Hindistan değil" dedi.
İşte dünyada koronavirüs kriziyle mücadele etmekte zorlanan ve vaka sayılarının hızla arttığı dört ülke..
ARJANTİN Toplam vaka sayısı: 3,5 milyonun üzerinde Toplam can kaybı: 74 binin üzerinde Aşılama: Nüfusun yüzde 19,25’i en az bir doz aşı oldu.
Güney Amerika ülkesi Arjantin, geçtiğimiz birkaç hafta içinde rekor sayıda günlük vaka ve can kaybı rapor etti ve bu da yetkililerin Mayıs ayı sonuna kadar sürecek yeni karantina önlemleri almasına yol açtı. Reuters'in bildirdiğine göre, hafta sonu yürürlüğe giren tedbirler arasında okulların kapatılmasının yanı sıra sosyal, dini ve spor etkinliklerinin yasaklanması yer alıyor. Johns Hopkins verilerine göre, rapor edilen vaka sayısı Mart başında günde 5 binin altına gerilerken geçtiğimiz Çarşamba günü 39 binin üzerine çıkarak rekor kırdı. Can kaybı sayısı da 1 Mart’ta 112 olurken geçtiğimiz Salı günü rekor kırarak 744’e yükseldi. Kötüleşen salgın Arjantin'in sağlık sistemini kötü yönde etkilerken Başkan Alberto Fernandez Perşembe günü, "salgın başladığından bu yana en kötü anı yaşıyoruz" dedi.
NEPAL Toplam vaka sayısı: 513 binin üzerinde Toplam can kaybı: 6 bin 300’ün üzerinde Aşılama: Nüfusun yüzde 7,3’ü en az bir doz aşı oldu.
Asya’da artan koronavirüs vakaları, Nepal’in çok da güçlü olmayan sağlık sistemini çökme seviyesine getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın baş sözcüsü Dr. Samir Kumar Adhikari, “Tıbbi altyapımız krizde. Oksijen arz-talep açığı çok büyük ve başka aşımız da yok” dedi.
Yaklaşık 29 milyonluk nüfusu ile karayla çevrili bir ülke olan Nepal, yıkıcı bir ikinci dalga yaşayan Hindistan ile sınır komşusu durumunda. Nepal'deki birçok insan, Covid-19 vakalarındaki hızlı artıştan Hindistan'dan dönen göçmen işçileri suçluyor. Johns Hopkins verilerine göre, Nepal'in günlük vaka sayısı Nisan ayı başında 200'ün altında seyrederken Mayıs ortasında 9 bin 300'ün üzerinde rekor bir seviyeye yükseldi.
Nepal, Covid aşılarını güvence altına almak için çabalarken Reuters, ülkenin Ocak ayında Hindistan ve Covax tarafından sağlanan AstraZeneca aşısıyla halkını aşılamaya başladığını bildirdi. Ancak raporda, Güney Asya ülkesinin Hindistan Serum Enstitüsü’nden sipariş ettiği aşıları alamadığını bildirdi.
BAHREYN Toplam vaka sayısı: 218 binin üzerinde Toplam can kaybı: En az 820 Aşılama: Nüfusun yüzde 51,8’i en az bir doz aşı oldu.
Koronavirüs vakalarının arttığı ülkeler arasında olan Bahreyn, nüfusunun nispeten büyük bir bölümünü aşılayan birkaç ülkeden biri olarak öne çıktı.
Johns Hopkins verilerine göre Bahreyn'de, vaka sayıları Mart ayı başında günde yaklaşık 600'den geçen hafta günde 2 binin üzerine çıktı. Bahreyn, Pfizer-BioNTech, Sinopharm ve Rusya’nın Sputnik V aşısı dahil olmak üzere birkaç Covid aşısının kullanımını onaylarken ülkede vaka sayısının artmasına rağmen can kaybının artmadığı, bunun da aşılama oranıyla ilintili olduğu belirtildi.
TAYVAN Toplam vaka sayısı: 4 bin 300’ün üzerinde Toplam can kaybı: En az 23 Aşılama: Nüfusun yüzde 0.14’ü en az bir doz aşı oldu.
Yaklaşık 24 milyon nüfusu bulunan ada ülkesi Tayvan, koronavirüsten en az etkilenen ülkerin başında geliyordu. Ancak son dönemde vaka sayılarında artış görülen ülkede günlük vaka sayısı 200’ü geçti.
Koronavirüs ile mücadelede tam kapanma yapmadan vaka sayılarını çift hanelere kadar indiren Tayvan’da yetkililer, vaka sayılarının yaklaşık 8 ila 10 kat artmasının sebebinin ülkeye gelen havayolu mürettebatı olduğunu belirtti.
Küresel olarak en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan Tayvan’ın, vaka sayılarını azaltmak amacıyla nüfusunu aşılama çabalarını da artırmaya çalıştığı bildirildi.
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