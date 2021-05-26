Dört ülkede rekor vaka sayısı görüldü

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, Arjantin’den Nepal’e kadar birçok ülkenin Covid vakalarında son birkaç haftada rekor artışlar bildirirken Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da, geçtiğimiz gün dünya çapında şiddetli sağlık kriziyle ilgili endişelerini dile getirirken, "Hindistan son derece endişe vermeye devam ediyor ancak acil ihtiyaçları olan yalnızca Hindistan değil" dedi.Küresel koronavirüs salgınını takip eden herkesin dikkatini virüsün merkez üssü olarak görülen Hindistan çekiyor. Ülkede koronavirüs vakaları gittikçe azalırken, Hindistan dışındaki ülkelerde durum gittikçe ağırlaşıyor.