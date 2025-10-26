Doğalgaz faturalarında devrim gibi karar: O vatandaşlardan artık ücret alınmayacak

EPDK, doğal gaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak hazırladı. Buna göre, abone iç tesisatına kadar oluşturulan doğalgaz dağıtım şebekesinin proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarını temsil eden ve bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7 bin 500 TL'lik abone bağlantı bedelinin tüketici tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte alınması kararlaştırıldı. Önceden bu miktar yalnızca 3'e bölünebiliyordu. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik işlemlerinde ise doğalgazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren 5 gün içinde kontrol edilmesinden sonra gerçekleşiyordu. Düzenlemeyle bu süre de 3 güne indirildi. Yani yeni bir eve taşınanların doğalgaz başvurularının ardından en geç üç günde evlerine bağlantı gerçekleştirilecek.