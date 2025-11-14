Doğal afetler arttı! Sigorta sistemi yeniden mi şekillenecek?

Son yıllarda sel, yangın ve deprem gibi afetlerin sıklığı ve şiddetindeki artışın, teminat kapsamlarına etkilerini değerlendiren Çiftçi, şöyle devam etti: "Bu durum, coğrafi limitlerin yeniden değerlendirilmesine neden oluyor. Bazı bölgelerde limitler daraltılıyor, primler yükseliyor. İlave olarak yangın, sel gibi afetler için ek muafiyet ya da alt limit gibi istisna ve özel şartlar uygulanıyor. Aynı zamanda ürün farklılaşması gibi bir durumla da karşılaşıyoruz. Maddi hasar poliçelerine ilave olarak, iş ve tedarik zinciri kesintisi ile parametrik tetikleyici ürünlerin yaygınlaştığını söyleyebilirim. Burada, Türkiye'deki DASK örneğinde olduğu üzere, deprem açısından zorunlu sistemlerin devam etmesi önemli bir tampon sağlarken, sel ve yangın gibi artan olaylar, özel piyasa dinamiklerini daha hızlı dönüştürüyor."