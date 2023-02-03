Dizel ve benzinli araba kullananları ilgilendiren uyarı! Bunları yapanlar büyük tasarruf sağlıyor

Soğuk kış günleri başladı, birçok ile kar yağdı. Uzmanlar ise bu günlerde araba lastiği ve araba kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Araç motoru, verimli yanma için ideal çalışma sıcaklığına ulaşana kadar daha çok ve devirli çalışıyor, motor yağı katılaştığı için sürtünme artıyor ve hareketli parçalar daha çok güç harcıyor, silecekler, fanlar, ısıtmalı koltuklar, buz çözücüler çok sık kullanılıyor. Bu da daha çok yakıt harcaması anlamına geliyor. Peki soğuk havalarda yakıt tüketimini düşürmek mümkün mü? İşte akaryakıttan tasarrufun püf noktaları...