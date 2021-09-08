2021-09-08 16:11:29 Diyarbakır'da koronavirüs nedeniyle çok sayıda çocuk yoğun bakıma alındı
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Semih Canpolat, aileleri aşı olmayan çocuklarda Covid-19 vaka oranların arttığını söyledi. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Özel Çocuk Covid-19 Tedavi Kliniği'ne ilk kez DHA girdi. Hastaneye başvuran şüpheli çocuk vakalar, uzman hekim tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra test için sürüntü alınıyor. Testi pozitif çıkan çocukların hemen tedavisine başlanıyor. Hasta olan çocuklar anneleriyle birlikte tek kişilik odalara alınarak tedavi süreci başlıyor.