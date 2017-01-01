Diriliş Ertuğrul'dan bomba hamle! Üç manevi isim daha canlandırılacak
Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemlerini ve Osmanlı Devletinin kuruluş sürecini anlatan Diriliş Ertuğrul'da dönemin alimlerinin isimlerini duymaya başladık. İlk bölümlerinden itibaren büyük İslam Alimi İbnül Arabi'nin canlandırıldığı dizide Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Tapduk Emre ve Ahi Evran'ın da yaşadıkları olay ve gelişmelere uygun şekilde yad ediliyor. Ertuğrul Bey ile dizide adı geçen alimlerin arasındaki yaşananlar ise oldukça dikkat çekici.
Dizide sıkça yer alan İbnül Arabi, o dönemde Ertuğrul Bey’e Osman Gazi’nin doğacağını hatta Osmanlı Devletini kuracağını müjdelemiştir. O dönemde Ertuğrul Bey’in yanından ayrılmamış hatta akıl hocalığını bile yapmıştır.
Ertuğrul Gazi, din âlimlerine, dervişlere, Allah dostlarına çok hürmet ve iltifatlarda bulunurdu. Zaman zaman onların ziyaretlerine gider, onların nasihatlerini can kulağı ile dinlerdi. Anadolu’da Moğolların tehditti altına giren gönül erleri Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Taptuk Emre’nin durumunu öğrenen Ertuğrul Bey, âlimlerin yardımına koşmuş onları istiladan kurtarmıştır.
Hatta Noyan ve Hz. Mevlana arasında oluşan diyalog oldukça ilginçtir. Eflaki’nin rivayetine göre , Baycu Noyan Konya’yı kuşatır. Moğol yağma ve istilasından korkan halk Hz.Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin yanına gelir. Kuşluk vakti evinden çıkarak, halkı arkasına Alan Hz. Mevlana Moğolların kuşattığı şehrin surlarına çıkar, yüksek ve herkesin görebildiği bir yerden namaza durur. İlk etapta bu maneviyatı yüksek veliyi gören Moğol askerleri korkmuş ve panik içinde ok atmaya çalışmışlar, ancak bırakın ok atmayı okun yaylarını bile gerip atamamış ve oldukları gibi kalmışlar, bunun üzerine Baycu Noyan‘a haber gönderilerek ” askerlerin öylece kalakaldıkları” söylenmiştir.
Noyan aldığı haber üzerine sinirlenerek okunu istemiştir. Oku Hz. Mevlana’ya doğrultarak atmış ancak attığı oklar her seferinde geri dönmüştür. Üçüncü okun sonunda ayakları kitlenmiş artık ok atmaktan vazgeçmiştir.
Beylikler zamanında artık Selçuklu-Moğol otoritesi çökünce ve şehirleri de içeren beyliklerin kurulmasıyla Ahiler ön plana çıkmıştır. Ahilerin üst düzeylerinden olan Ahi Evran, dönemin toplumunda şeyh olarak Ertuğrul bey ile çok önemli hizmetler vermiştir.