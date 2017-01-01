Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok?

Diriliş Ertuğrul bu akşam yok yayın akışından çıkarıldı ne oluyor ilk açıklama geldi. TRT 1 ekranlarında her çarşamba izleyici karşına çıkan Diriliş Ertuğrul bu akşam yok. Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak, yayın akışından çıkartıldı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı? İşte cevabı. TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana adından söz ettiren Diriliş Ertuğrul, her ne kadar, reyting sonuçlarında özellikel totalde yerini ATV'nin Sen Anlat Karadeniz dizisine kaptırmış olsa da, kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip ve bu kitle onu ayakta tutuyor. Total reyting sonuçlarında zirvede olmasa bile Diriliş Ertuğrul, AB ve ABC reyting sonuçlarının her daim zirvesinde.
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana adından söz ettiren Diriliş Ertuğrul, her ne kadar, reyting sonuçlarında özellikel totalde yerini ATV'nin Sen Anlat Karadeniz dizisine kaptırmış olsa da, kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip ve bu kitle onu ayakta tutuyor. Total reyting sonuçlarında zirvede olmasa bile Diriliş Ertuğrul, AB ve ABC reyting sonuçlarının her daim zirvesinde.
Fakar bu akaşm Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm için ekran başına geçecek izleyiciler büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Diriliş Ertuğrul'un bu akşam yayınlanması beklenen 116.yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Peki Diriliş ERtuğrul yeni bölümü bu akşam neden yok?
Geçtiğimiz hafta Diriliş Ertuğrul 115.son bölümde, izleyicinin merakla beklediği, Sadettin Köpek'in ölümü Ertuğrul Bey'in ellerinden oldu. Bu sahneler Diriliş Ertuğrul'un, Sen Anlat Karadeniz'e kaptırdığı zirveye geri dönmesine ön ayak oldu.
Günalp Bey’in Saadettin Köpek’in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anlamıştı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan’ı öldürttüğünü de itiraf etmişti ‘O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul’u öldüreceksin’ diyen Köpek’e Günalp Bey ‘Bunun bedelini ödeyeceksin’ demişti. Ertuğrul Bey’e seslenen Günalp, ‘Bu it senin pusatının hakkıdır’ demiş ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kalmıştı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek’in başını keserek öldürmüştü.
Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm yayın akışından çıkarıldı, bu akşam Diriliş Ertuğrul yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler hayal kırıklığıan uğradı. onuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: “Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”
Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti.
Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?