Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dikkat yarın başlıyor! Yapmayan yandı!
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren uygulama yarın başlıyor. Buna göre yarından itibaren şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu olacak. Uygulama ticari araçlar için 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması yarın başlayacak. Uygulama ticari araçlar için 15 Nisan 2026 tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak.