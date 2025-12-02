Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dijitale bağımlı, üretmekten uzak ve sürekli tüketen bir gençlik türüyor!
Mehmet Sami Pınar Baran Haber'de yazdı: Türkiye’de üretimden kopmuş, dijital döngüye hapsolmuş ve maneviyattan uzaklaşmış genç kitle hızla büyüyor. Eve ve ekrana bağımlı, sosyal bağları zayıflayan bu kuşak, hem zihnen hem ruhen boşalırken ülkenin geleceğini tehdit eden büyük bir toplumsal çöküşün de habercisi... Türkiye’nin son yıllarda hızla büyüyen en kritik gençlik problemi, üretimden kopmuş, sosyal bağları zayıflamış ve dijital döngüye mahkûm hale gelmiş yeni bir “insan tipi”nin ortaya çıkmasıdır. Bu kesim ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor; temelde eve bağımlı, bilgisayara bağımlı, dikkati dağınık, ritmi bozuk, hayata tutunamayan ve hiçbir toplumsal fayda üretmeyen bir profil şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu bireylerin internet bağımlılığıyla birleşmesi ise meseleyi kişisel sınırların çok ötesine taşıyarak ülkenin geleceğini tüketen bir denkleme dönüştürüyor.