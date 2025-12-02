Dijitale bağımlı, üretmekten uzak ve sürekli tüketen bir gençlik türüyor!

Türkiye'de ise Yeşilay–Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülen teknoloji bağımlılığı programları önemli bir başlangıç oluştursa da ölçek çok sınırlı. Okullarda dijital okuryazarlık, sağlıklı internet kullanımı ve sosyal/bedensel aktivitelerin teşviki üzerine kurulu modeller henüz birkaç pilot bölgede uygulanıyor ve ülke geneline yayılarak etkisini artırması gerekiyor. Bu çerçevede özellikle 12–18 ve 18–25 yaş aralığına odaklanan çok katmanlı bir strateji şart. Bu tabloyu derinleştiren bir diğer boyut ise gençlerin manevi yönden boşaltılmış olmasıdır. Ruhî temeli zayıf, değer dünyası körelmiş, aidiyet duygusundan koparılmış bireylerde başıboşluk daha hızlı kök salıyor. Toplumsal ölçekte maneviyattan uzaklaştırılmış bir kuşak; çalışma disiplininden sorumluluk bilincine, sosyal dayanışmadan üretim ahlâkına kadar her alanda çözülme yaşıyor. Manevi temel olmayınca genç, hem dijital dünyanın çekimine daha kolay kapılıyor hem de gerçek hayatın yükünü taşımakta zorlanıyor. Haliyle mesele teknolojik bağımlılıktan öte ruhen boşaltılmış gençliğin toplumsal çözülmeye sürüklenmesi gibi daha derin bir krizin olduğunu ihtar ediyor.