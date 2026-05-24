Diğerlerinden katbekat daha fazla yaşıyorlar! En uzun ömürlü kan grubu belli oldu
Bilim insanlarının insan sağlığı ve yaşam süresi üzerine yaptığı araştırmalar, belirli kan gruplarının hastalıklara karşı ciddi bir direnç avantajı sağladığını ortaya koydu. Yapılan çalışmalarda, 0 kan grubuna sahip bireylerin diğer gruplara kıyasla çok daha uzun bir ömür sürme eğiliminde olduğu saptandı. Uzmanlar bu durumun nedenini; 0 grubunun pıhtılaşma faktörünün azlığına bağlı düşük kalp krizi riski, güçlü bağışıklık sistemi ve bazı kanser türlerine karşı sağladığı doğal koruma olarak açıklıyor.