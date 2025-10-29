  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Devlete gübre attılar

AA Giriş Tarihi:
Devlete gübre attılar

Fransa'nın güneyindeki Dordogne vilayetinde çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek amacıyla devlet binalarının önüne gübre döktü.

#1
Foto - Devlete gübre attılar

Ulusal basında yer alan haberlere göre; Coordination Rurale (CR) sendikasının çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce çiftçi, hükümetin yumrulu deri hastalığına (Lumpy Skin Disease) karşı aldığı önlemleri 'aşırı ve ekonomik olarak yıkıcı' bulduklarını belirtti.

#2
Foto - Devlete gübre attılar

Özellikle hükümetin, hastalığın yayılmasını önlemek için sığır taşımacılığını 15 gün süreyle yasaklaması üreticilerin tepkisini çekti.

#3
Foto - Devlete gübre attılar

Bu kararı protesto eden çiftçiler, Perigueux, Nontron, Sarlat ve Bergerac kentlerindeki resmi kurumların önüne gübre dökerken, bazı bölgelerde lastikler yakarak yolları trafiğe kapattı.

#4
Foto - Devlete gübre attılar

CR sendikası temsilcileri, "Bu yasak, zaten zor durumda olan çiftçilerin gelirini tamamen bitiriyor. Hükümet, masa başında alınan kararlardan önce sahadaki üreticiyi dinlemeli" açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Devlete gübre attılar

Yumrulu deri hastalığı, büyükbaş hayvanlarda ateş, deri lezyonları, kilo kaybı ve doğum sorunlarına yol açıyor.

#6
Foto - Devlete gübre attılar

İlk kez 1929'da Afrika’da görülen hastalık, yıllar içinde diğer kıtalara da yayıldı ve 2019 itibarıyla Asya'da da tespit edildi.

#7
Foto - Devlete gübre attılar

Fransa Tarım Bakanlığı, hastalığın ülkede kontrol altına alınması için sıkı önlemlerin süreceğini bildirse de, çiftçiler bu uygulamaların ekonomik yükünü taşımakta zorlandıklarını söylüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı
Dünya

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Avrupa, Rus korkusunu iliklerine kadar yaşıyor. Korkudan silahlanan ve askerliği zorunlu hale getirmeye başlayan Avrupa’da bir çok ülke gibi..
Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?
Gündem

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasından tutuklanmasını ve iddiaları "Tam ajan faaliyeti" olarak yorumlayan gazeteci Nedim Şener, şimdi ..
İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar
Dünya

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Hırsızlar, bir caddede iş makinesi ile ATM’yi yerinden sökerek kamyonetin arkasına yükleyip kayıplara karıştı.
AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi
Siyaset

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk ifadesini kullanan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üre..
Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ "muktedir"
Gündem

Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ “muktedir”

Ahmet Taşgetiren’in Ekrem İmamoğlu savunusuna sert tepki yükseliyor. Bir yanda çürük domatesleri seçip evine götürmeye çalışan başörtülü ann..
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı
Gündem

AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önemli bir karara imza atarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23