Devlet, yavrularına böyle sahip çıktı

"277'si Eskişehir, 13'ü de diğer illerden gelip burada dilenen veya çalışan çocuk tespit ettik. Okul çağında olan çocuklarımız varsa ve okula devam etmiyorsa, bunların okula kazandırılması konusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışma yürütüyor. Tespit ettiğimiz çocuklarımıza baktığımızda, bu çocuklarımızın 34 tanesi okul öncesi yani 5 yaş civarında, 93'ü ilkokul, 127'si ortaokul ve 36'sının da lise seviyesinde olduğunu gördük. Özellikle eğitime kazandırılan çocuk sayısına baktığımızda, 176 yani bu çocuklarımız sokakta müdahale etmediğimiz takdirde okuldan uzak kalma ihtimali olan çocuklarımız ve bunların özellikle okula kazandırılması konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma yaptı. Tabii Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüzün uzmanları, çocuklarımızı ve ailelerini sosyal incelemelerini yaparak raporlaştırdılar ve bu kapsamda özellikle çocuklarımıza yönelik olarak 30 koruyucu tedbir kararı alındı. Sağlık açısından risk oluşturduğu değerlendirilen 7 çocuğumuz hastaneye sevk edildi ve bu anlamda çalışmalar ortaya kondu"