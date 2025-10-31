Devlet, yavrularına böyle sahip çıktı

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla kentin sokaklarında dilenen 176 çocuk, yeniden eğitime kazandırıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla 2023 Ekim'de, kentte dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesi yasaklandı. Dilenen çocukların sokaklardan kurtarılıp okullarına devam etmesi amacıyla 'Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Projesi' hazırlandı. Projenin 2 yıllık çalışmaların anlatıldığı ‘Dilencilikle Mücadele ve Okul Çevreleri Güvenlik Tedbirleri’ basın toplantısı düzenlendi. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Eskişehir Valiliği Hukuk Müşaviri Abdulhamit Karaca ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

'2 YILDA 290 ÇOCUK TESPİT EDİLDİ' - Vali Hüseyin Aksoy, çalışmayı anlatarak, “Çocuklarımızın suça bulaşmaması, eğitime kazandırılması, okul çevrelerinin güvenliği ve dilencilikle mücadele konularında genel emirler yayınlayarak bir çalışma başlattık. Buradaki temel amacımız, okul çağında olan çocuklarımızın okula kazandırılması, sokakların riskinden uzaklaştırılması ve onların daha güvenli bir şekilde geleceğe hazırlanmalarının sağlanmasıdır. Bu kapsamda sadece yasak diyerek konuyu bitirmedik. Yaklaşık 2 yıllık bir dönemde toplamda sokakta tespit edilen 290 çocuğumuzun olduğunu görüyoruz. Bunun 92'si kız, 198'i erkek” diye konuştu.

'ÇOCUKLARDAN 13'Ü BAŞKA ŞEHİRLERDEN GELDİ' - Vali Aksoy, sokakta dilendirildiği tespit edilen çocukların bir kısmının il dışından getirildiğinin tespit edildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"277'si Eskişehir, 13'ü de diğer illerden gelip burada dilenen veya çalışan çocuk tespit ettik. Okul çağında olan çocuklarımız varsa ve okula devam etmiyorsa, bunların okula kazandırılması konusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışma yürütüyor. Tespit ettiğimiz çocuklarımıza baktığımızda, bu çocuklarımızın 34 tanesi okul öncesi yani 5 yaş civarında, 93'ü ilkokul, 127'si ortaokul ve 36'sının da lise seviyesinde olduğunu gördük. Özellikle eğitime kazandırılan çocuk sayısına baktığımızda, 176 yani bu çocuklarımız sokakta müdahale etmediğimiz takdirde okuldan uzak kalma ihtimali olan çocuklarımız ve bunların özellikle okula kazandırılması konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma yaptı. Tabii Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüzün uzmanları, çocuklarımızı ve ailelerini sosyal incelemelerini yaparak raporlaştırdılar ve bu kapsamda özellikle çocuklarımıza yönelik olarak 30 koruyucu tedbir kararı alındı. Sağlık açısından risk oluşturduğu değerlendirilen 7 çocuğumuz hastaneye sevk edildi ve bu anlamda çalışmalar ortaya kondu"

Öte yandan, sokakta dilencilikten kurtarılan çocuklar için Eskişehir Valiliği koordinesinde eğitim ve kurslar düzenlendi. Çocuklar sağlık kontrollerinin ardından döndükleri okullarının yanı sıra müzik ve ritim, okuma-yazma, masa tenisi, at biniciliği ve atletizm kurslarına da katıldı.

