2023-06-27 17:53:46 Dev projeler para basıyor
Muhalefetin engellemek için 40 takla attığı, seçim öncesi birçoğunu 'yıkmak'la tehdit ettiği, 'rant projesi' diyerek diline doladığı, devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserler Hazine kasasına da gelir yaratmaya başladı. Yap-İşlet-Devret (YİD) süresi sonunda devletin malı haline gelecek olan otoyol, köprü ve havalimanları, Kurban Bayramı öncesinde adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde doldu. İşletmeci şirketlere verilen günlük araç garantisi rakamlarını çoğu otoban ve köprü yakaladı. Hatta İzmir Otoyolu'nun her kesiminde ve Osmangazi Köprüsü'nde ve geçen yıl tamamlanan Ankara-Niğde Otoyolu'nda devletin garanti ettiği rakamların üzerine çıkıldı. Bu iki otoyolda devletin kasasına son bir haftada milyonlarca lira girdi.