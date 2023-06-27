Dev projeler para basıyor

YAPI TAŞI YERDE KALMAZ - Sabah gazetesine değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem otoyollara hem de havalimanları ve köprülere yoğun talep olduğunu belirterek,"Bu, yüzbinlerin üzerindeki köprü geçişleri, milyonların üstündeki otoyol geçişleri ve havalimanlarında tüm zamanların rekorlarının kırılması; son 21 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz ulaşım alanında çığır açan projelerimizin eseri… Atalarımız boşuna 'yapı taşı yerde kalmaz' dememiş. Hatırlayın, bu yatırımların hayata geçmesine çok karşı çıkan oldu. İftiraya varan yalan ve yanlışlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Yolların geçtiği her yerde başlayan ekonomik canlılığı gördükleri ve bu dev yatırımların getirdiği konfordan en çok kendileri faydalandıkları halde inatla kara çaldılar. Ama bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebiliyor musunuz? Çok şükür bu yatırımlar sayesinde bayramda yine öyle bir durum yaşamadık. Bu projeler vizyon meselesi... İşin sırrı, aslında doğru liderlik, doğru planlama, doğru zaman ve doğru yatırımda... Yaptığımız her yatırımın yerini bulduğunu çok iyi biliyoruz" dedi