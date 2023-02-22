2023-02-22 13:23:09 Depremzedeler dikkat! 2 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Av. Görkem Gökçe, hak sahipliği başvurularının açılmasının ardından afetzedelerin 2 ay içinde başvuruda bulunarak istenilen belgeleri ilgili makamlara teslim etmesi gerektiğini söyledi. Davayı açabilecek kişilerin hak sahibi statüsünde olanlarla sınırlı olmadığını ifade eden Gökçe, "Hak sahibi statüsündeki ebeveyni ile ayrı veya birlikte oturan evli kişilerden her biri ayrı ayrı olmak üzere hak sahibi sayılıyor” dedi.