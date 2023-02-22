Depremzedeler dikkat! 2 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor

“AFETZEDELİĞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ DE MÜMKÜN DEĞİL” Av. Görkem Gökçe, “Mevzuat kapsamında kimlerin hak sahibi olamayacağını da belirtmek gerekir” diyerek hak sahibi olamayacak olanları şöyle sıraladı: “Kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins hasarsız konut ve iş yeri olanlar, kiracı ve misafir durumunda olanlar, mülkiyeti hasar gören tüzel kişiler, kendilerine ait olmayan arsa ve arazi üzerinde inşaat ruhsatı almaksızın yapılan yapıların sahipleri, imar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri ve zorunlu deprem sigortasını yaptırmamış olanlar hak sahibi olamazlar. Ayrıca, hak sahipliğine ilişkin devir ve değişim yasağı söz konusu olduğunun da altını çizmek isterim. Buna göre konut için olan hak sahipliği işyeriyle, işyeri için olan hak sahipliği konutla değiştirilemez. Hak sahipliği konut için söz konusu ise; afetzede verilecek kredilerden veya yapılacak binadan yine konut için yararlanabilir, işyeri için yararlanamaz. Afetzedeliğin ve buna ilişkin hak sahipliğinin üçüncü kişiye devri de mümkün değildir. Bu nedenle, depremden zarar gören bir taşınmaz malı, afetten sonra satış veya başka şekillerle devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi niteliğini kazanamazlar.”