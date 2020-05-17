Denizden, havuzdan, sudan koronavirüs bulaşır mı? Yüzmek korona kapılmasına neden olur mu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası birçok vatandaş, tatil planlarının iptal edilip edilmemesi gerektiği yönünde araştırmalar yapıyor. Salgın devam ederken ve gün içinde onlarca kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken tatil derdine düşenler geniş çevrelerce eleştirilse de, uzmanlar tatil planlarına dair açıklamalar yapıyor. Kuzey Yarımküre yaz sezonuna girerken, en çok merak edilen konulardan biri de koronavirüsün deniz veya havuz gibi su içinde olacağımız alanlardan bulaşıp bulaşmadığı… Peki koronavirüs sudan, denizden, havuzdan bulaşıyor mu? İşte cevabı…