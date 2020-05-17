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Denizden, havuzdan, sudan koronavirüs bulaşır mı? Yüzmek korona kapılmasına neden olur mu?

2020-05-17 11:07:43
Denizden, havuzdan, sudan koronavirüs bulaşır mı? Yüzmek korona kapılmasına neden olur mu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası birçok vatandaş, tatil planlarının iptal edilip edilmemesi gerektiği yönünde araştırmalar yapıyor. Salgın devam ederken ve gün içinde onlarca kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken tatil derdine düşenler geniş çevrelerce eleştirilse de, uzmanlar tatil planlarına dair açıklamalar yapıyor. Kuzey Yarımküre yaz sezonuna girerken, en çok merak edilen konulardan biri de koronavirüsün deniz veya havuz gibi su içinde olacağımız alanlardan bulaşıp bulaşmadığı… Peki koronavirüs sudan, denizden, havuzdan bulaşıyor mu? İşte cevabı…

#1
Foto - Kuzey Yarımküre, 2020 yazına koronavirüs salgınının gölgesinde girmeye hazırlanıyor.

Kuzey Yarımküre, 2020 yazına koronavirüs salgınının gölgesinde girmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Araştırmalarda, deniz suyundaki tuzun ve yoğunluğunun virüsün yaşamasına elverişli bir ortam sunmadığı, havuzlarda da başta klor olmak üzere kullanılan dezenfektan özelliğine sahip maddelerin virüsü etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Araştırmalarda, deniz suyundaki tuzun ve yoğunluğunun virüsün yaşamasına elverişli bir ortam sunmadığı, havuzlarda da başta klor olmak üzere kullanılan dezenfektan özelliğine sahip maddelerin virüsü etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

#3
Foto - Ancak bilim insanlarının ve kamu sağlığı uzmanlarını, plaj ve havuz kenarı gibi ortak alanlarda sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi daha çok kaygılandırıyor.

Ancak bilim insanlarının ve kamu sağlığı uzmanlarını, plaj ve havuz kenarı gibi ortak alanlarda sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi daha çok kaygılandırıyor.

#4
Foto - BBC Türkçe, salgın sırasında deniz, havuz ya da gölde yüzmenin güvenli olup olmadığı ve alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan araştırmaları derledi.

BBC Türkçe, salgın sırasında deniz, havuz ya da gölde yüzmenin güvenli olup olmadığı ve alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan araştırmaları derledi.

#5
Foto - Geçmişte yapılan araştırmalar, koronavirüs ailesine bağlı virüslerin oda sıcaklığındaki bir suyun içinde 12 saate kadar yaşadığını ortaya koyuyor.

Geçmişte yapılan araştırmalar, koronavirüs ailesine bağlı virüslerin oda sıcaklığındaki bir suyun içinde 12 saate kadar yaşadığını ortaya koyuyor.

#6
Foto - Ayrıca, bilim insanları, koronavirüsün kanalizasyonla deniz, nehir ve göllere taşınabileceği uyarısı yapıyor. Bununla birlikte, virüsün sudan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, bilim insanları, koronavirüsün kanalizasyonla deniz, nehir ve göllere taşınabileceği uyarısı yapıyor. Bununla birlikte, virüsün sudan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

#7
Foto - Arizona Üniversitesi Su ve Enerji Sürdürülebilir Teknolojiler Merkezi'nin Direktörü Dr. Ian Papper, virüsün yüzmeyle bulaşabileceğine dair herhangi bir bulgu olmadığını söyledi.

Arizona Üniversitesi Su ve Enerji Sürdürülebilir Teknolojiler Merkezi'nin Direktörü Dr. Ian Papper, virüsün yüzmeyle bulaşabileceğine dair herhangi bir bulgu olmadığını söyledi.

#8
Foto - ABC'ye konuşan Papper,

ABC'ye konuşan Papper, "Kovid-19'un su yoluyla bulaşma olasılığının çok düşük olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

#9
Foto - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de, internet sitesinde yayımladığı bilgi notunda virüsün havuz, spa, hamam gibi ortamlardan bulaştığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de, internet sitesinde yayımladığı bilgi notunda virüsün havuz, spa, hamam gibi ortamlardan bulaştığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

#10
Foto - CDC'den yapılan açıklamada,

CDC'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 hastalığının ortaya çıkmasına neden olan virüsün, havuz, sıcak jakuzi, spa veya su oyunları alanlarından insanlara bulaşabileceğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Uygun işletme ve klor ve bromin maddeleri kullanılarak yapılan dezenfektan gibi uygun bakımlarla, bu tesislerde suyun içindeki virüsün de etkisiz hale getirilmesi gerekiyor" denildi.

#11
Foto - Bilim insanları, virüs parçacıklarının suyu kirletebileceğini ancak deniz, okyanus gibi geniş su alanlarında bu miktarın önemsenmeyecek kadar düşük olacağını vurguluyor.

Bilim insanları, virüs parçacıklarının suyu kirletebileceğini ancak deniz, okyanus gibi geniş su alanlarında bu miktarın önemsenmeyecek kadar düşük olacağını vurguluyor.

#12
Foto - İspanya'da Bilimsel Araştırmalar Üst Konseyi (CSIC), denizde çözülme olması ve yoğun tuz bulunmasının virüsü etkisiz kılabileceğini belirtti.

İspanya'da Bilimsel Araştırmalar Üst Konseyi (CSIC), denizde çözülme olması ve yoğun tuz bulunmasının virüsü etkisiz kılabileceğini belirtti.

#13
Foto - CSIC konuyla ilgili araştırması hakkında yaptığı açıklamada,

CSIC konuyla ilgili araştırması hakkında yaptığı açıklamada, "Denizde çözülme ve tuz miktarının yüksek olması, virüs yükünün azalması ve böylece etkisiz hale gelmesine katkıda bulunan unsurlar gibi görünüyor" dedi.

#14
Foto - Havuz söz konusu olduğunda ise klor gibi dezenfektan maddelerin virüsü etkisi hale getirdiği ifade ediliyor.

Havuz söz konusu olduğunda ise klor gibi dezenfektan maddelerin virüsü etkisi hale getirdiği ifade ediliyor.

#15
Foto - Havuz suyu kalitesiyle ilgili çalışmalar yapan İngiltere Havuz Suyu Değerlendirme ve Danışma Grubu (PWTAG), salgın sırasında yüzmenin güvenli olup olmadığıyla ilgili İngiltere Kamu Sağlığı değerlendirmeler yaptığını açıkladı.

Havuz suyu kalitesiyle ilgili çalışmalar yapan İngiltere Havuz Suyu Değerlendirme ve Danışma Grubu (PWTAG), salgın sırasında yüzmenin güvenli olup olmadığıyla ilgili İngiltere Kamu Sağlığı değerlendirmeler yaptığını açıkladı.

#16
Foto - PWTAG'dan yapılan açıklamada, salgın sırasında yüzmenin

PWTAG'dan yapılan açıklamada, salgın sırasında yüzmenin "genel olarak güvenli olduğu" belirtildi.

#17
Foto - Açıklamada,

Açıklamada, "Bu dönemde yüzmek, kamu sağlığı açısından genel olarak güvenli. Havuzda bulunan su ve klor, virüsün etkisiz hale gelmesine yardımcı olur" denildi.

#18
Foto - Bilim insanlarını üzerinde hemfikir olduğu bir diğer konu da koronavirüsün sudan bulaşma ihtimali düşük olsa da, deniz ve havuz gibi ortak kullanım alanlarında tedbirin elden bırakılmaması gerektiği yönünde.

Bilim insanlarını üzerinde hemfikir olduğu bir diğer konu da koronavirüsün sudan bulaşma ihtimali düşük olsa da, deniz ve havuz gibi ortak kullanım alanlarında tedbirin elden bırakılmaması gerektiği yönünde.

#19
Foto - CSIC, deniz ve havuza giren kişilere virüsün bulaşma riskinin sudan değil, diğer her ortak alanda olduğu gibi, enfekte kişilerin öksürmesi ya da hapşırması ile etrafa saçılan parçacıklardan kaynaklandığını belirtiyor.

CSIC, deniz ve havuza giren kişilere virüsün bulaşma riskinin sudan değil, diğer her ortak alanda olduğu gibi, enfekte kişilerin öksürmesi ya da hapşırması ile etrafa saçılan parçacıklardan kaynaklandığını belirtiyor.

#20
Foto - İngiltere'de PWTAG, kişisel hijyen önlemlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de PWTAG, kişisel hijyen önlemlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

#21
Foto - PSWTAG,

PSWTAG, "Havuzlara girmeden önce ve girdikten sonra duş alınması unutulmamalı ve aynı zamanda enfeksiyon riskini azaltmak için diğer başka kamusal alanlarda alınan hijyenik önlemler plaj ve havuz başı gibi ortamlarda da uygulanmalı" dedi.

#22
Foto - Yaz döneminde otel, restoran, plaj ve havuz gibi ortak kamusal alanların farklı kısıtlamalarla yeniden açılması bekleniyor.

Yaz döneminde otel, restoran, plaj ve havuz gibi ortak kamusal alanların farklı kısıtlamalarla yeniden açılması bekleniyor.

#23
Foto - Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke otellerin yeniden faaliyet göstermesi için bir dizi kriter belirlemeye başladı.Turizm Bakanlığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programı başlatacağını duyurdu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke otellerin yeniden faaliyet göstermesi için bir dizi kriter belirlemeye başladı.Turizm Bakanlığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programı başlatacağını duyurdu.

#24
Foto - Bu program kapsamında, yüzme havuzlarında personelin koruyucu kıyafet kullanması, bu bölümlerdeki oturma alanları ile şezlongların sosyal mesafe kuralına göre tasarlanması, havuz suyundaki klor düzeyinin belli seviyelerde tutulması ve havuz ile plaj çevresindeki duş ve tuvaletlerin düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi öngörülüyor. <br> Dünyanın birçok yerinde halen yürürlükte olan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları, yaz tatili planlarını da etkiliyor.

Bu program kapsamında, yüzme havuzlarında personelin koruyucu kıyafet kullanması, bu bölümlerdeki oturma alanları ile şezlongların sosyal mesafe kuralına göre tasarlanması, havuz suyundaki klor düzeyinin belli seviyelerde tutulması ve havuz ile plaj çevresindeki duş ve tuvaletlerin düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi öngörülüyor.
Dünyanın birçok yerinde halen yürürlükte olan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları, yaz tatili planlarını da etkiliyor.

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