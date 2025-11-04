  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim
5
Yeniakit Publisher
Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..

DHA Giriş Tarihi:
Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Emine Genç, eşinin “adını bile yazamıyorsun” sözüyle başladığı inat yolculuğunda üç ayda okuma yazmayı öğrendi; yıllarca sayfalarına anlam veremediği kitaplar artık hayatının en değerli parçası. İlçeye bağlı Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Emine Genç, babası kız çocuklarını okula göndermeyince okuma-yazma öğrenemedi. İçerisinde hep okuma aşkı olan Genç, evlendikten sonra da öğrenmek istedi ancak fırsat bulamadı. Emine Genç, evdeki kitapları açarak sayfaları karıştırıp anlamaya çalıştı. Bir gün, eşi kendisine 'adını bile yazamıyorsun' deyince okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurup okuma yazma öğrenmek istediğini belirten Emine Genç, yetkililer tarafından yaşadığı Sürgü İlkokulu'na yönlendirildi. Sürgü Mahallesi'nde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer'den ders almaya başlayan Genç, gösterdiği çaba sayesinde 3 ay içerisinde okuma- yazma öğrendi. Kendi evinde derslerini alan Genç, 3 ayda adını ve soyadını yazdı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi tarafından Emine Genç'e başarı sertifikası verildi.

#1
Foto - Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..

Küçükken babası tarafından okutulmadığını belirten Emine Genç, erkek kardeşlerinin okula gönderildiğini ancak kendisine öyle bir imkan sunulmadığını söyledi. Ömrü boyunca okuma-yazma istediğini içerisinde barındırdığını söyleyen Genç, "Kitapları ve defterleri her gün okusam da okumasam da açıp açıp kapattım. Eşim bana bazen yardımcı oldu ama bazen de tersledi. Ben de direndim. Gücü kuvveti önce Allah'tan sonra öğretmenim Zeynep hanımdan aldım. Keşke küçükken okuyabilseydim.

#2
Foto - Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..

Ama babam o zamanlarda kızları okula göndermedi. 5 erkek kardeşim vardı onları okula gönderdi ama beni göndermedi. Eşim bir gün bana 'adını bile yazamıyorsun' deyince o gün karar verdi. Allah'ın izni ile öğrendim. Artık adımı yazıp telefonumu açıp arkadaşımı ve akrabalarımı arayabiliyorum. Herkes okuma yapmaya çalışsın. Okuma bilmeyenler ise öğrensin. Okumak ve yazmak hem güzel hem de zevkli bir şey. Eğer merak ederseniz oluyor. Yaşlısı genci yok. Öğrendiklerim arasında bildiğim de unuttuğumda durup düşündüğüm de oluyor. Yaşlılar çocuklara göre daha geç öğrenebilir. Yine de aynı şekilde durmadan çalışacağım" dedi.

#3
Foto - Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..

Okuma yazma öğrenmesi için Emine Genç'in evine gelerek özel ders veren Sürgü İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer ise öğrencisine öğretmek için birçok yol denediğini belirterek, "Emine teyzem ile aynı mahallede oturuyoruz. Onu kamçılayan en büyük temel sebep ise eşi Mustafa amcamızın 'adını bile okuyamıyorsun' demesidir. Süreç bizim için çok uzundu. Normalde bir haftada öğrenilen bir harfi biz 1 ila 2 ay arasında öğrendik. Birçok yol denedim. Görsel sanatlar öğretmeniyim. Nasıl okuma yazma öğretebilirim, diye araştırmam gerekiyordu.

#4
Foto - Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..

Önce sesli harfleri öğretim daha sonra diğer harfleri heceleyerek gitmeye çalıştık. Biraz uzun sürdü ama en doğrusu buydu. Başka sınıf öğretmenlerinin neler yaptığını takip ettim. Çeşitli kitap örnekleri vardı onlardan aldık. Emine teyzemizin kalem tutması zor oldu ama önce okumayı çözüp sonra da temel konularla birlikte adını ve soyadını yazmayı öğrendi. Teyzemizin adını soyadını yazması 3 ay gibi bir sürede gerçekleşti. Emine teyze ile buna başladığımızda mahalledeki diğer teyzelerimizde bize okuma yazma öğrenmek istediklerini ifade ettiler. Yaşı çok daha genç ve içinde okuma yazma isteği olan çokça teyzemiz var. İnşallah hepsine yeteriz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil görüntüler ne yazık ki Kâbe’den! Tepki üstüne tepki yağıyor
Gündem

Rezil görüntüler ne yazık ki Kâbe’den! Tepki üstüne tepki yağıyor

Kabe'de yaşanan bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere sert müdahalede bulunduğu anlar tepki çekti. Kısa sürede yayıl..
Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu
Gündem

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

İslam’a göre bir erkeğin yabancı bir kadınla; bir kadının da baba, kardeş ve amcaları gibi mahremleri sayılan erkeklerin dışında diğer erkek..
Taciz olayını ortaya çıkarmıştı: Savcı kayboldu!
Dünya

Taciz olayını ortaya çıkarmıştı: Savcı kayboldu!

Filistinli tutsakların hapishanelerde tecavüze uğradıklarını ortaya çıkaran İsrail askeri başsavcısı bu sabah ortadan kayboldu. Polis her ye..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Türkiye’nin tanınmış ilahiyatçı yazarlarından Ali Rıza Demircan Hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Dolma Bahçe Çalış..
Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
Dünya

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Meksika'nın Michoacan eyaletinde Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez, uğradığı silahlı saldırı sonu..
CHP'li Meclis Üyesi fena madara oldu
Gündem

CHP'li Meclis Üyesi fena madara oldu

Beylikdüzü Belediye Meclisinde AK Parti ile CHP grubu arasında, her iki partinin üyelerinin belediye başkanlıkları dönemlerinde yapılan proj..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23