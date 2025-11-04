DHA Giriş Tarihi: Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Emine Genç, eşinin “adını bile yazamıyorsun” sözüyle başladığı inat yolculuğunda üç ayda okuma yazmayı öğrendi; yıllarca sayfalarına anlam veremediği kitaplar artık hayatının en değerli parçası. İlçeye bağlı Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Emine Genç, babası kız çocuklarını okula göndermeyince okuma-yazma öğrenemedi. İçerisinde hep okuma aşkı olan Genç, evlendikten sonra da öğrenmek istedi ancak fırsat bulamadı. Emine Genç, evdeki kitapları açarak sayfaları karıştırıp anlamaya çalıştı. Bir gün, eşi kendisine 'adını bile yazamıyorsun' deyince okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurup okuma yazma öğrenmek istediğini belirten Emine Genç, yetkililer tarafından yaşadığı Sürgü İlkokulu'na yönlendirildi. Sürgü Mahallesi'nde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer'den ders almaya başlayan Genç, gösterdiği çaba sayesinde 3 ay içerisinde okuma- yazma öğrendi. Kendi evinde derslerini alan Genç, 3 ayda adını ve soyadını yazdı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi tarafından Emine Genç'e başarı sertifikası verildi.