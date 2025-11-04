Demek ki öğrenmenin yaşı yokmuş: Eşinden fırça yiyen kadın öyle bir şey yaptı ki..

Ama babam o zamanlarda kızları okula göndermedi. 5 erkek kardeşim vardı onları okula gönderdi ama beni göndermedi. Eşim bir gün bana 'adını bile yazamıyorsun' deyince o gün karar verdi. Allah'ın izni ile öğrendim. Artık adımı yazıp telefonumu açıp arkadaşımı ve akrabalarımı arayabiliyorum. Herkes okuma yapmaya çalışsın. Okuma bilmeyenler ise öğrensin. Okumak ve yazmak hem güzel hem de zevkli bir şey. Eğer merak ederseniz oluyor. Yaşlısı genci yok. Öğrendiklerim arasında bildiğim de unuttuğumda durup düşündüğüm de oluyor. Yaşlılar çocuklara göre daha geç öğrenebilir. Yine de aynı şekilde durmadan çalışacağım" dedi.