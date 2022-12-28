Defineciler tarafından tahrip edilen tarihi cami ve mezarlıklara neden sahip çıkılmıyor? İşte kahreden fotoğraflar...

“İslam’ın izlerini taşıyan tarih bilinçli bir şekilde tahrip edilmiş” İslam’ın izlerini taşıyan tarihin bilinçli bir şekilde yok edildiğine dikkat çeken Karakaya, “Bitlis’te yürütülen kentsel dönüşümde de gördük ki bilinçli bir şekilde İslam medeniyetine ait tarih yok edilmiş. Nereye bir kepçe atıldıysa, alttan İslam motifli çok güzel yapılar çıktı. Bu da şunu gösteriyor ki, bir dönem bilinçli bir şekilde İslam’ın izlerini taşıyan tarih tahrip edilmiş.” diye konuştu.