2022-12-28 11:05:06 Defineciler tarafından tahrip edilen tarihi cami ve mezarlıklara neden sahip çıkılmıyor? İşte kahreden fotoğraflar...
Bitlis’in Norşin (Güroymak) ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde bulunan 566 yıllık tarihi Hazırbaba Camii ve mezarlıkların tahrip edilmesine tepki gösteren HÜDA PAR ve yöre halkı, yetkililere tarihe sahip çıkılması çağrısında bulundular. HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Cengiz Karakaya, Gölbaşı beldesinde bulunan ve Hicri 870 yılında yapılan, şimdi de bakımsızlıktan ve definecilerin yaptığı kazıların ardından yıkılan tarihi camiyi ziyaret etti.