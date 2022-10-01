Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Emekliye, asgari ücretliye ve dar gelirliye ev fırsatında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Krediler ve ev fiyatlarıyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. TOKİ sosyal konut projesi ile ev fiyatlarında beklenen düşüş yavaş yavaş başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi. “İlk Evim” projesiyle ilgilin yeni görsellerde, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detaylar...