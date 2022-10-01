  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Emlak Rehberi
23
Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

2022-10-01 08:49:11
Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Emekliye, asgari ücretliye ve dar gelirliye ev fırsatında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Krediler ve ev fiyatlarıyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. TOKİ sosyal konut projesi ile ev fiyatlarında beklenen düşüş yavaş yavaş başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi. “İlk Evim” projesiyle ilgilin yeni görsellerde, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek dev sosyal konut projesiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden ilk görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin olarak Temel Atma süreci başlıyor.

#3
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022'de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.

#4
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.

#5
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

“İlk Evim” projesiyle ilgilin yeni görsellerde, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

#6
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor.

#7
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.

#8
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

EVLER NASIL OLACAK? Projelere başvuru yapan vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri de evlerin nasıl olacağı.

#10
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Yeni konut binaları 4-5 katlı olacak. Yapıların tek tip olması yerine, her ilin, bölgenin yerel mimarisinden izler taşımasına özen gösterilecek.

#11
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Sadece konut değil, aynı zamanda geniş yeşil alan, çocuk parkları gibi donatılar da hayata geçecek. Tüm projelerin enerji verimli olacağı ve yenilenebilir enerji sistemleri kurulacağı da belirtiliyor.

#12
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Sosyal konut projesi kapsamında ilk etapta yer alan 250 bin konut için, gelecek yılın ilk çeyreğine kadar kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi hedefleniyor.

#13
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Daha sonra 2 yılda evler teslim edilecek. 5 yılda da konut sayısı 500 bine çıkacak.

#14
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

FİYAT VE ÖDEME PLANI Konutların maliyetine yüzde 40 devlet desteği verileceği açıklandı.

#15
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Böylece 2+1 dairelerin fiyatları 608 bin liraya kadar çekildi. İline ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 2+1 fiyatı en fazla 770 bin liraya çıkacak.

#16
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Aylık taksitleri de 2 bin 280 lira ile 2 bin 887 lira arasında olacak.

#17
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

3+1 evlerin fiyatları ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında değişirken, taksitler 3 bin 187 liradan başlayacak.

#18
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Kurada hak sahibi olan vatandaş, sözleşme imzaladıktan sonra peşinat ve taksit ödemelerine başlayacak.

#19
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Peşinat yüzde 10 olurken, 240 ay vade yapılacak. Şartları sağlayan vatandaşlar 31 Ekim’e kadar konutlar için başvuru yapabilecek.

#20
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

5 bin konutun temelini 25 Ekim’de büyük bir coşkuyla atacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı gibi 25 Ekim’de büyük bir coşkuyla atacaklarını bildirdi.

#21
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

Bakan Kurum, 5 bin konutun temelinin; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını açıkladı. “İlk Evim” projesiyle ilgilin yeni görseller de, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

#22
Foto - Daire planları belli oldu! 25 Ekim’de başlıyor

1 MİLYON ARSA FAİZSİZ SATILACAK Konut seferberliğinde 2 yılda 250 bin konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri yapılacak.5 yılda ise 500 konut 250 bin arsa ve 50 bin işyeri rakamına ulaşılacağı açıklandı.

Saadet Partisi kararını açıkladı
Siyaset

Saadet Partisi kararını açıkladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren CHP'nin peşine takılan Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresinin 30 Ekim Pazar günü..
'Altın 1300 lira olacak' diyerek tarih verdi! Sürpriz tahmin
Ekonomi

'Altın 1300 lira olacak' diyerek tarih verdi! Sürpriz tahmin

Altın fiyatlarındaki dengesiz dalgalanma devam ederken Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan önemli bir tahmin geldi.
Yüzün de mi kızarmadı! Kılıçdaroğlu'ndan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluna 'yok artık' dedirten söz!
Siyaset

Yüzün de mi kızarmadı! Kılıçdaroğlu'ndan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluna 'yok artık' dedirten söz!

BBP Kurucu lideri şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pişkin bir şekilde bab..
Çipras'tan çarpıcı Türkiye itirafı: Fırsatı kaçırdık
Gündem

Çipras'tan çarpıcı Türkiye itirafı: Fırsatı kaçırdık

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi SYRIZA'nın Lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis yönetimini ABD üsleri konusunda eleştird..
Yıllarca haksız kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı! Tezcan Karakuş Candan'dan 'pes' dedirten açıklama
Gündem

Yıllarca haksız kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı! Tezcan Karakuş Candan'dan 'pes' dedirten açıklama

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda yıllarca bankamatik memurluğu yaptığı ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan'ın memuriyet..
Dünya diken üstünde! Ve Zelenskiy imzayı attı
Avrupa

Dünya diken üstünde! Ve Zelenskiy imzayı attı

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki 4 bölgeyi düzmece bir referandumla ilhak etmesinin ardından Kiev'den çarpıcı bir hamle geldi. Cumhurbaşkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23