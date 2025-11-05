Daikin’den 100 milyon eurouk yatırım

Önder, tüm bu gelişmeler ışığında Suudi Arabistan'da bir fabrika kurduklarını, bu yatırımla bölgedeki üretim ve tedarik kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı. Önder, bölgedeki talebi karşılamak adına Türkiye'deki yatırımları da artırabileceklerini dile getirerek, Türkiye'nin insan kaynağı, sistem ve fabrika teknolojisi olarak çok ileride olduğunu, bu sebeple ülkedeki yatırımlarını arttırarak pazarın büyümesine hazırlanacaklarını söyledi. İklimlendirme sektöründe trendin yukarı yönlü gözüktüğüne işaret eden Önder, "Bu anlamda Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon euronun üzerinde bir yatırım yapılır, öyle gözüküyor. Çünkü biz Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da buradakiyle aynı ivmeyi yakalayamayız. Daikin'in bölgesel ihracat merkezi Türkiye olacak gibi duruyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içinde yeni yatırımların Türkiye'ye gelmesi demek. Türkiye'ye en az 100 milyon euro yatırım yapılır." diye konuştu. Daikin'in Japon kökenli 100 yılı aşkın sürelik çok güçlü bir firma olduğunun altını çizen Önder, sözlerini şöyle tamamladı: "Daikin çok güçlü bir firma, globalde ve sektöre liderlik yapıyor. Sektör içerisinde inovatif tarafta öncü firmalardan biri. Biz de Daikin Türkiye olarak Daikin'in içerisinde yarışıyoruz ve bizim Türkler olarak avantajımız daha hızlı hareket ediyoruz. Bir yerde bir problem varsa orada bırakmıyoruz, mühendislerimiz çözene kadar uğraşır. Bizim hedefimiz 2025 için 500 milyon euroydu ve şimdi 820 milyon euroları konuşuyoruz. Bu da bizim arkadaşlarımızın, yani üst yönetimin başarısından çok çalışanlarımızın başarısı. Biz onları eğitimlerle daha da güçlendirmek istiyoruz. İnşallah ülke ekonomisine de çalışanlarımızla birlikte en üst düzeyde de katkı vereceğiz."