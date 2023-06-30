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Yaşam
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Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

2023-06-30 19:50:44
Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

Yıllar önce annesini kaybettiğinde henüz 5 aylık olan kız çocuğunun babası hakkında iddialar ortalığı karıştırmıştı. Şimdi o öksüz çocuk milyonlarca dolarlık servete sahip.

#1
Foto - Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

Babasının kim olduğunu bilen bile yoktu. Birçok kişi daha sütten bile kesilmeden annesiz kalan bebeğin babası olduğu iddiasıyla ortaya çıktı. Bunun nedeni ise hepsinin de bu minik kız bebeğe bakmak için yanıp tutuşması değildi. Ortada henüz 5 aylık olan bebeğe miras kalan milyon dolarlık bir servet vardı çünkü.

#2
Foto - Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

Sonunda ardı ardına DNA testleri yapıldı ve bebeğin babası da ortaya çıktı. Annesine doyamadan onu kaybeden bebek, en azından babasına kavuşmuş oldu. O 18 yaşına gelinceye kadar annesinden kendisine miras kalan yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti yönetecek olan babasına.

#3
Foto - Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

İşte o talihsiz bebek büyüdü ve 16 yaşına geldi. Özel hayatını meraklı gözlerden uzakta yaşıyor olsa da arada sırada sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yapıyor. İşte bu nadir paylaşımların en yenisini de birkaç hafta önce yaptı. Babasıyla birlikte kullandığı Instagram hesabından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. O karede ise artık genç kız olan minik bebeğin, genç yaşta hayata veda eden annesine olan benzerliği dudak uçuklattı. Artık ilk gençliğini yaşayan o minik bebek, bir dönemde gösteri dünyasına damgasını vuran Anne Nicole Smith'in kızı Dannielynn. Annesini kaybettikten sonra DNA testiyle kimliği belirlenen fotoğrafçı babası Larry Birkhead ile birlikte yaşayan Dannielynn, makyajsız yüzü ve doğal saçlarıyla çekilen bir Babalar Günü pozunu babasıyla ortak kullandıkları Instagram hesabından paylaştı.

#4
Foto - Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

Başına gelenlerle yani henüz 5 aylıkken annesiz kalmasıyla bütün dünyayı yasa boğan Dannielynn'in gülüşünün, özellikle de dudak ve diş yapısının annesi Anna Nicole Smith'e benzerliği ile dikkatlerden kaçmadı. Görünüşe göre artık annesi yanında olmasa da ondan kalan görsel mirasını taşıyor genç kız.

#5
Foto - Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

Biraz önce de söylediğimiz gibi Dannielynn Birkhead'in yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden. 2007 yılında o henüz 5 yaşındayken, gösteri dünyasının en parlak, en çok dikkat çeken yıldızlarından biri olan Anna Nicole Smith, bir otel odasında ölü bulunmuştu. O sırada henüz 40 yaşına bile girmemişti. Bu ölüm tüm dünyayı sarstı. Bunun tek nedeni de Smith'in genç yaşta ölmesi değildi. Bir başka neden daha vardı. Anna Nicole Smith'in oğlu Daniel, sadece bir yıl önce, aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti. Ondan bir yıl sonra da Anna Nicole Smith, aynı şekilde son nefesini verdi. Geride ise babasının kimliğini kendisinden başka kimsenin bilmediği bir bebek kalmıştı. Henüz 5 aylık olan Dannielynn adındaki kız bebeğin babası uzun süre merak konusu oldu. Çünkü Smith kızına milyon dolarlık bir serveti de miras bırakmıştı.

#6
Foto - Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

Durum böyle olunca birçok "baba adayı" ortaya çıktı. Bunlar arasında Anna Nicole Smith'in ölümünden önce birlikte yaşadığı avukatı Howard Stern'den, Alman Prensi Frederic von Anhalt'a kadar birçok kişi minik bebeğin babası olduğunu ileri sürdü. Sonunda yapılan DNA testleri, 5 aylıkken annesiz kalan Dannielynn'in babasının fotoğrafçı Larry Birkhead olduğunu ortaya çıkardı. Bebek, Birkhead'e teslim edildi. Larry de kısa bir ilişki yaşadığı Anna Nicole Smith ölmese belki haberi bile olmayacak kızını büyütmeye başladı. Görünüşe göre baba ile kız birlikte gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Dannielynn annesinin doğru dürüst tanıyamadan kaybetti, hayatı boyunca da hep bunun eksikliğini hissedecek. Onun henüz 1 yaşını yeni geçtiği sırada annesi Anna Nicole Smith'in mezarına yaptığı ziyaret dünyanın yüreğine bir ok gibi saplanmıştı. O sırada 17 aylık olan Dannielynn, babası Larry ile birlikte annesinin Bahamalar'daki mezarını ziyarete gitti. Elindeki çiçekleri ve pembe oyuncak kaplumbağayı mezara bırakan küçük kız mezar taşına "anne" diye fısıldadı. Babası Larry Birkhead ise bu konu hakkında "Kızım henüz olup bitenleri anlayamayacak kadar küçük. Ama yine de Anna'nın birinci ölüm yıldönümünde buraya gelmek bizim için çok önemliydi. Bir gün kızıma birlikte annesini ziyaret ettiğimizi söyleyebileceğim" diye konuştu. Şimdi Anna Nicole Smith'in kızına kalan 100 milyon dolarlık servetin öyküsünü de hatırlayalım. Çünkü o da gerçekten ilginç. Smith, ilk evliliğini dedesi yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile yaptı. Dannielynn dünyaya geldiğinde Marshal ölmüştü. Ama Smith'in onun dondurulmuş spermlerini kullanarak kızına hamile olduğu bile ileri sürüldü. Anna Nicomle Smith, iş insanı Marshall ile evlenirken kendisi 26 eşi ise 89 yaşındaydı. Öyle ki milyarder iş insanı nikahında ayakta bile duracak halde değildi, bu yüzden tekerlerli sandalyede oturdu. İşte Dannielynn'in henüz 5 aylıkken sahip olduğu servet de milyarder iş insanından Anna Nicole Smith'e ondan da kızına kaldı.

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