Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı! Şimdi milyonların sahibi

Durum böyle olunca birçok "baba adayı" ortaya çıktı. Bunlar arasında Anna Nicole Smith'in ölümünden önce birlikte yaşadığı avukatı Howard Stern'den, Alman Prensi Frederic von Anhalt'a kadar birçok kişi minik bebeğin babası olduğunu ileri sürdü. Sonunda yapılan DNA testleri, 5 aylıkken annesiz kalan Dannielynn'in babasının fotoğrafçı Larry Birkhead olduğunu ortaya çıkardı. Bebek, Birkhead'e teslim edildi. Larry de kısa bir ilişki yaşadığı Anna Nicole Smith ölmese belki haberi bile olmayacak kızını büyütmeye başladı. Görünüşe göre baba ile kız birlikte gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Dannielynn annesinin doğru dürüst tanıyamadan kaybetti, hayatı boyunca da hep bunun eksikliğini hissedecek. Onun henüz 1 yaşını yeni geçtiği sırada annesi Anna Nicole Smith'in mezarına yaptığı ziyaret dünyanın yüreğine bir ok gibi saplanmıştı. O sırada 17 aylık olan Dannielynn, babası Larry ile birlikte annesinin Bahamalar'daki mezarını ziyarete gitti. Elindeki çiçekleri ve pembe oyuncak kaplumbağayı mezara bırakan küçük kız mezar taşına "anne" diye fısıldadı. Babası Larry Birkhead ise bu konu hakkında "Kızım henüz olup bitenleri anlayamayacak kadar küçük. Ama yine de Anna'nın birinci ölüm yıldönümünde buraya gelmek bizim için çok önemliydi. Bir gün kızıma birlikte annesini ziyaret ettiğimizi söyleyebileceğim" diye konuştu. Şimdi Anna Nicole Smith'in kızına kalan 100 milyon dolarlık servetin öyküsünü de hatırlayalım. Çünkü o da gerçekten ilginç. Smith, ilk evliliğini dedesi yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile yaptı. Dannielynn dünyaya geldiğinde Marshal ölmüştü. Ama Smith'in onun dondurulmuş spermlerini kullanarak kızına hamile olduğu bile ileri sürüldü. Anna Nicomle Smith, iş insanı Marshall ile evlenirken kendisi 26 eşi ise 89 yaşındaydı. Öyle ki milyarder iş insanı nikahında ayakta bile duracak halde değildi, bu yüzden tekerlerli sandalyede oturdu. İşte Dannielynn'in henüz 5 aylıkken sahip olduğu servet de milyarder iş insanından Anna Nicole Smith'e ondan da kızına kaldı.