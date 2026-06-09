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Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

"HERKESİN BİR MESLEĞİ OLMALI" PROJESİ HAYTA GEÇİRİLDİ Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Herkesin bir mesleği olmalı" anlayışıyla başlattığı proje kapsamında İslahiye Cemil Meriç Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okuldaki endüstriyel fırında 2 bin 500 ekmek, mutfakta ise 3 bin kişilik sıcak yemek üretiyor.

#2
Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

Öğrenciler, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki taşımalı eğitim gören 3 bin öğrenciye yemek ve ekmek hizmeti sağlarken, 37 nitelikli şef adayı, mesleki becerilerini geliştirerek hem de sektörel deneyim kazanıyor ham de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

#3
Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

9 AYDA 40 MİLYON CİRO YAPILDI Fabrika gibi çalışan okulda 9 ayda 40 milyon TL ciro elde edilirken, öğrenciler para kazanarak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

#4
Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

Okul olarak hem öğrendiklerini hem de her geçen yıl üretimi arttırdıklarını ifade eden emil Meriç Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeyyat Batur şöyle konuştu:

#5
Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

ÖĞRENCİLER KAR PAYI ALIYOR “Okulumuz Yiyecek-İçecek bölümü öğrencilerimiz bölümlerini çok seviyorlar, eğitim ile birlikte öğrenirken, üretiyorlar. Devletimiz okulumuza devasa bir yemekhane kurdu. Okulumuz 37 öğrencimizi geleceğin şefler olarak yetiştirirken aynı zamanda İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizdeki, taşımalı eğitim gören 3 bin öğrencimize her gün sıcak yemek ve 2 bin 500 ekmek sunuyoruz. Böylece devlet hazinesine de katkı sağlıyoruz. Okulumuzda kaliteli ürün ile sağlıklı yemek hazırlanırken, devlet hazinesine yük olmak yerine üreterek ekonomi girdi sağlayan bir meslek lisesi olduk. Üreten öğrencilerimiz aynı zamanda bu döner sermayede kar paylarını alarak aşçılığı öğrenirken kendileri de kazanarak, okul harçlıklarının yanında ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.”

#6
Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

Geleceğin nitelikli şeflerini yetiştirdiklerini aktaran Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Melek Işıklı Kaplan ise 12 okulun katıldığı yöresel yemek yarışmasında derece elde ettiklerini kaydederek, “Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği Gaziantep’teki yemek yarışmasında 19 okulumuz arasında üçüncü olduk. Elazığ’da ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 12 okulun katıldığı yöresel yemek yarışmasında ise ikinci olduk.” diye konuştu.

#7
Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

11’inci sınıf öğrencisi Ayşegül Deveci ise yöresel mutfaktan dünya mutfağına kadar birçok alanda kendilerini yetiştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar!

HEM ÖĞRENİYORLAR HEM DE KAZANIYORLAR “Burada eğitim alırken, sadece yemek yapmayı değil, gastronominin inceliklerini de öğreniyoruz. Geleneksel Türk mutfağından dünya lezzetleri ve tatlı çeşitleri ile donanımlı profesyoneller olarak yetişiyoruz. Öğrenirken üretiyoruz, amacımız okul sonrasında iyi birer şef olmaktır. Öğretmenimizin koordinesinde katıldığımız yarışmalarda arkadaşlarımız ile birlikte emek vererek hazırladığımız yemeklerimiz ile ilk defa katıldığımız Gaziantep’e üçüncülük, Elazığ’da ise ikincilik elde ederek İslahiye’mizi ve okulumuz en iyi şekilde temsil ederken başarılarımızla da gururlandırdık.”

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Yorumlar

Mehmet Balcı

4 zangır zangır çok böyükkk.akit dalgamı geçiyorsun bişimi kullanıyorsun
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