ÖĞRENCİLER KAR PAYI ALIYOR “Okulumuz Yiyecek-İçecek bölümü öğrencilerimiz bölümlerini çok seviyorlar, eğitim ile birlikte öğrenirken, üretiyorlar. Devletimiz okulumuza devasa bir yemekhane kurdu. Okulumuz 37 öğrencimizi geleceğin şefler olarak yetiştirirken aynı zamanda İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizdeki, taşımalı eğitim gören 3 bin öğrencimize her gün sıcak yemek ve 2 bin 500 ekmek sunuyoruz. Böylece devlet hazinesine de katkı sağlıyoruz. Okulumuzda kaliteli ürün ile sağlıklı yemek hazırlanırken, devlet hazinesine yük olmak yerine üreterek ekonomi girdi sağlayan bir meslek lisesi olduk. Üreten öğrencilerimiz aynı zamanda bu döner sermayede kar paylarını alarak aşçılığı öğrenirken kendileri de kazanarak, okul harçlıklarının yanında ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.”