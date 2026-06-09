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#1
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

Babası Cüneyt Arkın'a olan benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Murat Arkın, bir süredir yer aldığı Survivor 2026'ya 7 Haziran akşamı yapılan eleme konseyiyle veda etti.

#2
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

Adaya veda ederken yaptığı açıklamalarla izleyicileri duygulandıran Arkın, yıllardır kimseyle paylaşmadığı sağlık sorununu ilk kez anlattı.

#3
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

BABASININ VEFATI SONRASI 2,5 YIL TEŞHİS EDİLEMEYEN HASTALIKLA MÜCADELE ETMİŞ

#4
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

Ünlü oyuncu, babası Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından yaklaşık 2,5 yıl boyunca teşhis konulamayan ciddi bir sağlık problemiyle mücadele ettiğini açıkladı.

#5
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

Sağlığının büyük ölçüde etkilendiğini belirten Arkın, tam iyileşme sürecine girdiği dönemde Survivor teklifini aldığını ve ailesinin desteğiyle yarışmaya katılma kararını verdiğini söyledi.

#6
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

Arkın, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

#7
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

"Özellikle babam Cüneyt Arkın'ı kaybettikten sonra 2,5 yıl boyunca teşhis konulamayan garip bir hastalıkla uğraştım. Sağlığım adeta dibe vurmuştu. Tam iyileşme sürecine girmişken Survivor teklifi geldi. Başta sağlık durumum nedeniyle emin olamasam da ailemin de büyük desteğiyle bu zorlu yolculuğu kabul ettim."

#8
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

"KENDİMİ KANITLAMAK İÇİN GELDİM"

#9
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

Yarışmaya şampiyonluk hedefinden çok kendini yeniden keşfetmek ve sınırlarını görmek için katıldığını ifade eden Arkın, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

"Buraya 'ölümden döndü, dibe vurdu' denilen bir adamın neler yapabileceğini, en çok da kendime ispatlamak için geldim. Bu yüzden rakibim olduğu için değil, kendimle yarıştığım için buradayım"

#11
Foto - Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...

Duygusal açıklamalarıyla dikkat çeken Murat Arkın, Survivor 2026 macerasına veda ederek yarışmadan ayrıldı.

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