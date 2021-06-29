Cumhuriyet'in ilk hazine kasa dairesi müzeye dönüştürüldü

Hazine kasa dairesinin girişinde sürekli bir muhafızın beklediği demir parmaklıklı kapı bulunduğunu anlatan Arıcan, bu kapının açılmasının ardından kasa dairesinin etrafında sürekli nöbetçilerin gezdiği bir koruma şeridine geçildiğini kaydetti. Bu şerit sayesinde yangın, sel ve benzeri durumların, hazineye ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını ifade eden Arıcan, çok büyük ve ağır hazine kasa dairesinin kapısının açılması için 2 anahtarın bulunduğunu söyledi. Birinci anahtarın yerine takılmasından sonra iki parçalı ikinci anahtarın çevrilebildiğini aktaran Arıcan, şöyle devam etti: "Kasa dairesine girebilmek için üç aşamalı giriş sisteminin tamamlanması gerekiyor. Bugün sanal hesaplara girerken birkaç şifre gerekmesi gibi bu kasa dairesi de çok erken dönemde bir şifreleme sistemi ile kurulmuş, sadece kaba bir koruma duvarı değil. O günkü şartlarda bile bir mantık kurulmuş. Anahtarda kripto bir sistem var. İki anahtardan sonra kapının kilidi çevrilebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kasa dairesi olması dolayısıyla içinde kıymetli evraklar, farklı ülkelerden gelen paralar, ülke içindeki bonolar, tahviller var. Burası hem hazine dairesi hem de kıymetli evrak dairesi olarak kullanılmış. Bu açıdan burası, Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de parasal ve finansal anlamda kalbi olmuş." Müzenin resmi açılışını yakın zamanda yapmayı planladıklarını dile getiren Arıcan, "Müze tutkusu, para ve finans tarihine merakı olan gençlerimizi bekliyoruz. Sanal müze turu 'https://muze.asbu.edu.tr' adresinden yapılabiliyor." bilgisini verdi. Öte yandan Hazine Müzesi'nin, hayata geçmesinde katkıları bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Ankara Valiliği ile birlikte açılışının yapılması planlanıyor.