Cumhuriyet’in ilk duaları! Sivas’ta 102 yıl önce çekilen tarihi kareler gün yüzüne çıktı

SCÜ Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Bölümü akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Turgay Kural, Sivas kent tarihi ve kültürüyle ilgili belge nitelikli fotoğraflar ve kıymetli evrakları arşivliyor. Kural, yurdun çeşitli bölgelerindeki sahaflardan, koleksiyonerlerden ve müzayede evlerinden satın aldığı görsel ve basılı eserler üzerine titizlikle araştırmalar yaparak, edindiği bilgiler doğrultusunda eserler yazıp, belgesel sinema filmleri hazırlıyor. Sivas'ın Osmanlı dönemi ve Erken Cumhuriyet dönemine dair çeşitli; yazışmaları, fotoğrafları ve mektupları koleksiyonunda muhafaza eden Kural, başta; Sivas'ın, eğitim tarihini, resmi geçit törenlerini, kutlamalarını ve kente gerçekleştirilen önemli ziyaretleri arşivliyor. Koleksiyonuna dahil olan eserlerin bakımını da gerçekleştiren Kural, çeşitli solüsyonlar ve kimyasallar yardımıyla eserlerin temizliğini yaptıktan sonra asit içermeyen muhafaza malzemeleri ve özel kağıtlarla eserleri koruma altına alıyor. Sivas'ta 102 yıl önce Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra şükür duası için valilik binası önünde toplanan grubun yer aldığı 2 tarihi fotoğraf karesi, Kural'ın çalışmasıyla arşivlerden gün yüzüne çıktı. Kural'ın ulaştığı ve koleksiyonuna kazandırdığı fotoğraf karelerinde 29 Ekim 1923'te Ankara'dan Sivas Valiliği'ne gönderilen telgraf üzerine hükümet meydanında Cumhuriyet'in ilanını dua ederek kutlayan Sivaslılar görülüyor. Fotoğraflardan Sivas Valiliği önünde gerçekleştirilen törene; dönemin mülki, askeri ve idari amirlerinin yanı sıra halkın da katılım sağladığı görülüyor.