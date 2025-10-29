Cumhuriyet’in ilk duaları! Sivas’ta 102 yıl önce çekilen tarihi kareler gün yüzüne çıktı

SCÜ Öğretim Görevlisi Turgay Kural, arşivinde özenle muhafaza ettiği fotoğrafların Cumhuriyet'in ilanı adına kent için özel bir yeri bulunduğunu belirterek, "Koleksiyonumda yer alan fotoğraflardan bir tanesi, Cumhuriyet'in ilanından hemen sonrasını belgeleyen bir karedir. Gün yüzüne çıkan, nadir karelerden olması bizim için önem arz etmektedir. Bu fotoğrafı şehir kültürüne ve belleğine kazandırdığımız için de gayet mutluyuz. 102 yıl sonra koleksiyonumuzda yer alan fotoğrafı incelediğimizde, Sivas'taki mülki idari ve askeri personelin bir arada bir hatıra fotoğrafı olduğunu görmekteyiz. Fotoğrafı incelediğimizde dönemin Sivas Valisi Süleyman Bey, Belediye Başkanı Ali Rıza Yurdakul, Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi ve grup içerisinde yer alan o dönemin kız muallim mektebi muallimelerinden Emine Semiha hanımı tespit etmiş bulunmaktayız. Bu fotoğraflar, Cumhuriyet'in ilan edilişinin hemen sonrasını belgelediği için bizim için önem arz ediyor. Bizler de 102 yıl sonra Cumhuriyet'in ilan edildiği günde kültür elçilerimizle buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi. Fotoğrafı uzun süre analiz ettiğini söyleyen Kural, "Bundan birkaç yıl öncesinde Cumhuriyet'in ilan edilişi ile ilgili arşivlerden bir fotoğraf daha çıkmıştı. O fotoğrafla bu fotoğrafı kıyasladığımız zaman, güneşin açısı, karede yer alan kişilerin hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Burada genel itibarıyla baktığımızda bir dua sahnesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat ön tarafta dua eden kişiyi belirleyemedik. Ama arkada cübbeli olan kişi, Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi'dir. Cumhuriyet'in hemen ilanından sonra, Cumhuriyet'in dualarla kabul edilişini gösteren bir belge olarak koleksiyonumuzda varlığını devam ettirmektedir" diye konuştu. Kural, o tarihte fotoğrafı çeken kişinin filmin negatifinde hasar oluşmasına rağmen anın tarihi önemini bilmesi nedeniyle eseri bu haliyle muhafaza ettiğine de dikkat çekti.