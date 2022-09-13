Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

100 BİN ALTYAPILI ARSA SATIŞA SUNULACAK Sosyal konut projeleri kapsamında TOKİ aracılığıyla son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut üretildi. Yapılan açıklamada, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacağı belirtildi. Projeyle ilk kez TOKİ tarafından, elektrik, su, doğalgaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaat yapmaya hazır 100 bin altyapılı arsa da satışa sunulacak. Söz konusu arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250’den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak. TOKİ tarafından ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik imkanlar da sağlayan projeyle, Ankara'da 100, Adana'da 500, İzmir'de 700 olmak üzere 28 ilde 10 bin işyeri içeren sanayi siteleri kurulacak. Sanayi alanları, tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak şekilde inşa edilecek.