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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

2022-09-13 08:13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklayacak.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanması beklenen sosyal konut projesinin detayları da belli oldu.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı sosyal konut projesinin 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirileceği, 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratacağı belirtildi. Projeyle 100 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

BİR HANEDEN TEK BAŞVURU ALINACAK Ayrıca, sosyal konut projesine başvuru şartları da belirlendi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

GENÇ KATEGORİSİNE 1991 EYLÜL’DEN SONRA DOĞANLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül’den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul’da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yoksul ve dar gelirli olmak,

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak, Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

İŞYERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN TL TOKİ’nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, “Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri” için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

100 BİN ALTYAPILI ARSA SATIŞA SUNULACAK Sosyal konut projeleri kapsamında TOKİ aracılığıyla son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut üretildi. Yapılan açıklamada, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacağı belirtildi. Projeyle ilk kez TOKİ tarafından, elektrik, su, doğalgaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaat yapmaya hazır 100 bin altyapılı arsa da satışa sunulacak. Söz konusu arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250’den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak. TOKİ tarafından ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik imkanlar da sağlayan projeyle, Ankara'da 100, Adana'da 500, İzmir'de 700 olmak üzere 28 ilde 10 bin işyeri içeren sanayi siteleri kurulacak. Sanayi alanları, tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak şekilde inşa edilecek.

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

‘1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ KAPSAYACAK’ HEDEFİ Tüm bunların yanı sıra sosyal konutların can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilmesiyle proje, deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü rol üstlenecek.

#18
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

Projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor.

#19
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyuracak! Gözler saat 14'te...

EN FAZLA KONUT İSTANBUL’DA YAPILACAK TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul’da yapılacak.

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