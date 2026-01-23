Çöpten çıkan enerji, sofralara bereket oldu! Kayseri'den tüm Türkiye'ye örnek çevreci model!

‘2019-2026 ARASI 283 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLDİ’ İlçelerdeki çöplerin de transfer istasyonları ile kent merkezindeki düzenli depolama sahasına getirildiğini söyleyen Memduh Büyükkılıç, "Katı atık transfer istasyonlarımız marifetiyle 5 ilçede bölgesel olarak onları toplayıp taşıyarak, değerlendirme ve rastgele yerlere atılmasını da engelleme yönündeki gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Bu amaçla da 39 bin 700 ton atığı düzenli bir depolama sahası tarafına toplamak amacıyla taşımış durumdayız. 2019'dan 2026'ya kadar katı atıkların değerlendirmesiyle 283 milyon 275 bin kilovatsaat elektriğin üretildiğini, ekonomimize katkı, belediyemize imkan sağladığını 150 milyon metreküp metan gazının bertaraf edilmesiyle de adeta büyük bir sera gaz salınımını engelleyerek en büyük çevreci belediyelerden biri olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Yenilenebilir enerji konusunda ulaşım birimimizin yapmış olduğu 1 milyarlık bir yatırım ile oradan çıkan enerji marifetiyle yüzde 50'sini tramvay hatlarımızda, elektrikli otobüslerimizde yüzde 50'sini de satarak para kazanmak suretiyle kaynaklarımızı zenginleştirme yönüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)