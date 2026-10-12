Citroën’den nostalji bombası! Eskisi efsaneydi, yenisi elektrikli!

2 CV Concept'in iç mekânı, Citroën'in konfor odaklı yaklaşımını sadelik ve işlevsellikle birleştiriyor. Geleneksel ön konsolun yerine kullanılan silindirik yapı, kabin içinde daha ferah bir atmosfer oluştururken sürücüye yönelik temel kontrol ve bilgi sistemlerini bir araya getiriyor. Citroën Advanced Comfort® teknolojisiyle donatılan geniş ön ve arka koltuklar, yolculuk sırasında yüksek konfor sunmayı hedefliyor. Orijinal 2 CV'den ilham alınarak geliştirilen çıkarılabilir ön koltuk, araç dışında da kullanılabilmesi sayesinde konseptin özgürlük ve çok yönlülük anlayışını somutlaştırıyor. Geleneksel orta konsolun yerini alan çıkarılabilir saklama sepeti ve kumaş kapı açma kayışları ise pratik kullanım özelliklerini öne çıkarıyor. Tek kollu direksiyon simidi, Citroën Smart Vision bilgi ekranı ve 8 inçlik kare dokunmatik ekran, kabinin teknolojik altyapısını oluşturuyor. Sürücünün görüş alanında konumlandırılan Smart Vision sistemi; hız, batarya seviyesi, navigasyon yönlendirmeleri ve sürüş bilgilerini sade bir arayüzle sunuyor. Çizgi romanlardan ilham alan grafiklere sahip merkezi dokunmatik ekran ise multimedya ve araç işlevlerinin kontrol edilmesini sağlıyor. Konseptin dikkat çekici yeniliklerinden biri olan taşınabilir Radioën, hem araç içerisinde hem de dışarıda kullanılabilen bir radyo ve hoparlör olarak tasarlanıyor. Elle açılabilen kumaş tavan ise orijinal 2 CV'nin özgürlük hissini modern bir yorumla yeniden yaşatıyor.