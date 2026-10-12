Citroën’den nostalji bombası! Eskisi efsaneydi, yenisi elektrikli!

Citroën 2 CV Concept, markanın otomotiv tarihinde özel bir yere sahip olan orijinal modelinin karakteristik tasarım unsurlarını modern çizgilerle yeniden yorumluyor. Yuvarlak farlar, dik konumlandırılmış ön cam, kavisli tavan çizgisi ve belirgin çamurluklar, efsanevi 2 CV'nin tanınan siluetini yaşatırken LED aydınlatma teknolojileri ve çağdaş gövde detayları konseptin yenilikçi karakterini güçlendiriyor. Ön bölümde gövdeden bağımsız görünümüyle dikkat çeken yuvarlak farlar, modern LED ışık imzasıyla tamamlanıyor. TPV prototipinden ilham alan kaput çizgileri ve ön camın altındaki hava girişleri, modelin tarihsel kimliğine göndermede bulunuyor. Yan profilde ise akıcı hatlara sahip kavisli tavan yapısı, yeniden yorumlanan kapı kolları ve C sütununa yerleştirilen sinyal lambaları öne çıkıyor. Orijinal modelin tasarımından esinlenen 18 inçlik çelik jantlar, Michelin tarafından geliştirilen özel lastiklerle bir araya geliyor. Arka bölümde siyah bagaj kapağı, LED stop lambaları ve kısa arka uzantı, geçmişle bugün arasında güçlü bir görsel bağ kuruyor. Farklı ülkelerde 2 CV'ye verilen takma adları gösterebilen dijital plaka tasarımı ise konseptin eğlenceli karakterini yansıtan ayrıntılar arasında yer alıyor. Citroën Tasarım Direktörü Pierre Leclercq, konseptin tasarım yaklaşımını değerlendirirken, efsanevi modelin özgün karakterini koruyarak modern, çekici ve oyuncak otomobil görünümünden uzak bir tasarım ortaya koymayı hedeflediklerini vurguluyor.