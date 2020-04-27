Çin’de ikinci dalga şoku

Lokantalarda “ortaya karışık” şekilde yemek söylemenin ve bunu müşterilere sunmanın da yasaklanacağı Pekin’de kamu sağlığı ve hijyen için alınan bu yasaklar arasında sokakta üstsüz gezmek, köpeği tasmasız dolaştırmak, yere çöp atmak, yere tükürmek, apartman dairesinden sokağa bir şey fırlatmak, sokakta tuvaletini yapmak yer alıyor.