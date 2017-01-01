Çin, Tayvan Boğazı'nda gözdağı verecek

Çin donanması Tayvan'a gözdağı vermek için, Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikata Çin'in uçak gemisi Liaoning de katılacak.
Çin, Tayvan'ın bağımsızlık çıkışları ve Washington'la yakın bağları kurması konusunda Tayvan'ı açık bir dille uyardıktan sonra askeri gücünü göstermek için Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat gerçekleştirecek.
AFP'nin geçtiği habere göre, tatbikata Çin'in ilk ve tek uçak gemisi Liaoning de katılacak.
Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Müdürü Liu Jieyi pazartesi günü yaptığı açıkalamda, ''Tatbikat anavatanımızın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma amaçlı bir eylemdir" dedi.
Afrika yolculuğu öncesi açıklamarda bulunan Tsai Ing-wen ''Tayvan'ın ülke güvenliğini korumaya kararlıyız'' dedi.
Çin, Tayvan'ı topraklarına yeniden katacağı bir toprak parçası olarak görüyor ve yeniden birleşmenin zorunluluğunu savunuyor.
Pekin ve Taipei arasındaki ilişkiler, Tsai'nin 2016 yılının mayıs ayında göreve başlamasının ardından giderek kötüleşti. Tsai Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu görüşünü benimsemedi.
Tsai'nin Demokratik İlerleme Partisi (DPP), ve göreve yeni gelen Başbakan William Lai bağımsızlık yanlısı.
Çin Komünist Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkeyi ayrıştırma eylemleri ve hilelerinin başarısızlığa mahkum olacağını söyleyerek Tayvan'ı uyardı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Üniversitesi'nde görev yapmış eski bir öğretim görevlisi olan Song, Liaoning'in ile tatbikata katılacağını ve bu eylemlerin Tayvan sorununu çözmede avantaj sağladığını belirtti.
Song aynı zamanda bu faaliyetlerin Çin'in Tayvan meselesini çözüme iteceği gibi ABD-Japonya'nın bölge üzerindeki stratejilerini güçlü bir şekilde engelleyeceğini ifade etti.