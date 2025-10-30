Alican Öztekin Giriş Tarihi: Çin lideri Şi tarihi görüşme hakkında konuştu!
ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Şi’nin 1 saat 40 dakikalık ilk yüz yüze görüşmesinde ticaret ve küresel istikrar konuları ele alındı. Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu. ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu. Trump ve Şi'nin görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü. ABD Başkanı Trump görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Şi ile görüşme harikaydı. Çok sayıda karar aldık. Nisan ayında Çin'e gidebilirim." dedi.