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Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor
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Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor

Çin’in en değerli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilen ve "Ejderha Kuyusu" anlamına gelen Longjing çayı, Çin kültürünün en kutsal değerlerinden biri kabul ediliyor. Çay üreticiliği yapan Ge Xiaopeng, geleneksel bahar hasadının başladığını belirtiyor.

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Foto - Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor

Çin’in en değerli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilen ve "Ejderha Kuyusu" anlamına gelen Longjing çayı, yalnızca eşsiz aromasıyla değil, astronomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Dünyanın en prestijli yeşil çayları arasında gösterilen bu özel ürünün bazı seçkin hasatları, kilosu 8 bin 800 dolara (yaklaşık 290 bin TL) kadar alıcı bulabiliyor. Yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen Longjing, Çin çay kültürünün en önemli sembollerinden biri olarak görülüyor. Ancak bu çay, son yıllarda artan makineleşme, seri üretim baskısı ve piyasayı dolduran sahte ürünler nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıya. Uzmanlar, Longjing’in gerçek değerini belirleyen en önemli unsurların başında el emeğiyle gerçekleştirilen hasat süreci ve nesilden nesile aktarılan üretim tekniklerinin geldiğini vurgularken, bu geleneklerin kaybolmasının çayın kalitesini ve özgünlüğünü tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından gelen çay tutkunları, koleksiyoncular ve gastronomi meraklıları, her yıl hasat döneminde Çin’in Zhejiang eyaletindeki Hangzhou çevresindeki dağ köylerine akın ediyor.

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Foto - Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor

Bölgede nesillerdir çay üreticiliği yapan Ge ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi Ge Xiaopeng, Mart ayındaki ekinoks döneminde yaprakların tam 2,5 santimetreye ulaşmasıyla yılın en kritik döneminin, yani geleneksel bahar hasadının başladığını belirtiyor. Son yıllarda Çinli genç tüketicilerin geleneksel kültürel mirasa dönüşünü simgeleyen "guochao" akımıyla birlikte Longjing çayına olan talep adeta patlama yaşadı. Ancak bu küresel şöhret, taklit pazarını da beraberinde getirdi. Coğrafi işaret sınırlarının daraltılmasına rağmen, piyasada sahte ürünlerin çoğalması ve insan gücüne dayalı geleneksel üretimin yerini makinelerin alması, gerçek Longjing lezzetini tatmak isteyen gurmeleri doğrudan üretim noktası olan Hangzhou köylerine yönlendiriyor.

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Foto - Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor

Longjing çayında kalite ve fiyatı belirleyen en temel unsur, Çin takvimindeki 24 mikro mevsime göre yapılan hasat zamanlaması. 4 veya 5 Nisan’da başlayan Qingming festivalinden önce, Mart ayının ortasından sonuna kadar toplanan ilk filizler "mingqian" olarak adlandırılıyor ve en değerli seriyi oluşturuyor. Bu erken hasat yapraklar, hafif kestane aroması ve burukluktan uzak, pürüzsüz tadıyla biliniyor. Xiaopeng, kendi çiftliklerinde üretilen en erken mingqian serisinin sadece 500 gramının 30 bin yuan (yaklaşık 4 bin 400 dolar / 145 bin TL) gibi astronomik fiyatlara alıcı bulabildiğini söylüyor. Nisan ortasındaki "Guyu" dönemine doğru hava sıcaklıklarının ve yağışların artmasıyla yapraklar hızla büyüyor ve çayın içindeki acı notalar ortaya çıkıyor; bu durum da ürünün değerini düşürüyor. Çayın kalitesini belirleyen en kritik aşama ise "pan-firing" adı verilen, yaprakların devasa w oklarda kavrulma süreci. 65 yaşındaki çay ustası Ge Zhenghua, 200 santigrat dereceye kadar ısınan çıplak metal w okların içinde çay yapraklarını eldiven kullanmadan, tamamen avuç içleriyle harmanlıyor. Oksidasyonu durdurarak yaprakların yeşil rengini korumasını sağlayan ve onlara Longjing'in imzası olan mızrak şeklini veren bu işlemin tamamen hislerle yapılması gerektiğini belirten usta Zhenghua, "Eldiven takmıyorum çünkü ısının seviyesini ve yaprağın nemini çıplak elimle hissetmem gerekiyor. Bugün birçok üretici kolaylık olsun diye makineler kullanıyor. Çoğu insan farkı anlamasa da makine üretimi çaylarda kalıcı tatlılık ve tam gövdeli aroma kayboluyor. Makineler ölüdür, bu eller ise canlı" ifadelerini kullanıyor. Piyasadaki sahte üretim çılgınlığının önüne geçebilmek adına Çin hükümeti, gerçek Batı Gölü Longjing çayının üretim alanını 168 kilometrekarelik çok sıkı bir bölgeyle sınırlandırdı. Bu bölgenin dışında, eyaletin diğer yerlerinde üretilen çaylar sadece "Longjing" adını alabilirken, eyalet dışındakiler yasal olarak yalnızca "yeşil çay" olarak satılabiliyor. Devlet, sahteciliği önlemek için doğrulanmış üreticilere, üzerinde izlenebilirlik sistemine bağlı QR kod bulunan sınırlı sayıda resmi orijinallik etiketi dağıtıyor. Bir dönem çay köylerinden şehirlere göç eden genç kuşağın, son yıllarda ürünün yüksek pazar değeri ve kültürel mirası yaşatma bilinciyle yeniden toprağa döndüğünü belirten üreticiler, Longjing'in aceleye getirilmeyecek bir sabır ritüeli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, kahve veya siyah çay gibi sert içeceklerin karakterini ilk yudumda belli ettiğini, ancak gerçek bir Longjing çayının kişiliğini ve taze bezelye çiçeği ile fındık notalarını andıran gizli aromasını ancak onunla vakit geçirip sabrettiğinizde açığa çıkardığını ifade ediyor.

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Foto - Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor

Beyin ve Hafıza Fonksiyonlarını İyileştirir: İçeriğindeki L-theanine amino asidi sayesinde stres seviyesini düşürür, zihinsel uyanıklığı artırır ve Parkinson veya Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olabilir.

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Foto - Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor

Serbest radikallerle savaşarak hücresel yaşlanmayı yavaşlatır ve göğüs, prostat ve kolorektal gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler gösterir. İçerdiği florür ile ağız sağlığını ve polifenol içeriği ile de kemik yoğunluğunu koruyarak osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltır.

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