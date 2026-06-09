Çılgın üretim: Çayın kilosu 290 bin lira... Makine kullanmıyorlar, yalnızca elle toplanıyor

Longjing çayında kalite ve fiyatı belirleyen en temel unsur, Çin takvimindeki 24 mikro mevsime göre yapılan hasat zamanlaması. 4 veya 5 Nisan’da başlayan Qingming festivalinden önce, Mart ayının ortasından sonuna kadar toplanan ilk filizler "mingqian" olarak adlandırılıyor ve en değerli seriyi oluşturuyor. Bu erken hasat yapraklar, hafif kestane aroması ve burukluktan uzak, pürüzsüz tadıyla biliniyor. Xiaopeng, kendi çiftliklerinde üretilen en erken mingqian serisinin sadece 500 gramının 30 bin yuan (yaklaşık 4 bin 400 dolar / 145 bin TL) gibi astronomik fiyatlara alıcı bulabildiğini söylüyor. Nisan ortasındaki "Guyu" dönemine doğru hava sıcaklıklarının ve yağışların artmasıyla yapraklar hızla büyüyor ve çayın içindeki acı notalar ortaya çıkıyor; bu durum da ürünün değerini düşürüyor. Çayın kalitesini belirleyen en kritik aşama ise "pan-firing" adı verilen, yaprakların devasa w oklarda kavrulma süreci. 65 yaşındaki çay ustası Ge Zhenghua, 200 santigrat dereceye kadar ısınan çıplak metal w okların içinde çay yapraklarını eldiven kullanmadan, tamamen avuç içleriyle harmanlıyor. Oksidasyonu durdurarak yaprakların yeşil rengini korumasını sağlayan ve onlara Longjing'in imzası olan mızrak şeklini veren bu işlemin tamamen hislerle yapılması gerektiğini belirten usta Zhenghua, "Eldiven takmıyorum çünkü ısının seviyesini ve yaprağın nemini çıplak elimle hissetmem gerekiyor. Bugün birçok üretici kolaylık olsun diye makineler kullanıyor. Çoğu insan farkı anlamasa da makine üretimi çaylarda kalıcı tatlılık ve tam gövdeli aroma kayboluyor. Makineler ölüdür, bu eller ise canlı" ifadelerini kullanıyor. Piyasadaki sahte üretim çılgınlığının önüne geçebilmek adına Çin hükümeti, gerçek Batı Gölü Longjing çayının üretim alanını 168 kilometrekarelik çok sıkı bir bölgeyle sınırlandırdı. Bu bölgenin dışında, eyaletin diğer yerlerinde üretilen çaylar sadece "Longjing" adını alabilirken, eyalet dışındakiler yasal olarak yalnızca "yeşil çay" olarak satılabiliyor. Devlet, sahteciliği önlemek için doğrulanmış üreticilere, üzerinde izlenebilirlik sistemine bağlı QR kod bulunan sınırlı sayıda resmi orijinallik etiketi dağıtıyor. Bir dönem çay köylerinden şehirlere göç eden genç kuşağın, son yıllarda ürünün yüksek pazar değeri ve kültürel mirası yaşatma bilinciyle yeniden toprağa döndüğünü belirten üreticiler, Longjing'in aceleye getirilmeyecek bir sabır ritüeli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, kahve veya siyah çay gibi sert içeceklerin karakterini ilk yudumda belli ettiğini, ancak gerçek bir Longjing çayının kişiliğini ve taze bezelye çiçeği ile fındık notalarını andıran gizli aromasını ancak onunla vakit geçirip sabrettiğinizde açığa çıkardığını ifade ediyor.