Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

“Bu gelişme, Türk dış politikasının Lübnan üzerinde etkili olamadığını göstermektedir. Lübnan üzerinde etkili olamayan bir dış politikanın Suriye üzerinde de etkili olamama ihtimali yüksektir. Kamuoyunda sıkça dile getirilen ‘Yunanistan üzerinde etkiliyiz, Suriye üzerinde etkiliyiz’ sözlerinin aslında çok da karşılığı olmadığı görülmüştür. Lübnan’da hükûmet bile tam anlamıyla kurulmamışken, Bakanlar Kurulu’nun bu kararı kabul etmesi; Yunan–Rum ikilisinin Lübnan üzerindeki etkisinin Türkiye’den çok daha güçlü olduğunu göstermektedir. “Lübnan, Türkiye’nin yanı başındadır; ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisi, Lübnan üzerinde bizden daha etkili görünmektedir. Oysa deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile Lübnan ve Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı kıyılar bulunmaktadır. 462 bin kilometrekarelik ‘Mavi Vatan’ haritası da zaten bu gerçek üzerinden oluşturulmuştur. “Lübnan’la yapılan deniz yetki anlaşmasının onaylanması, Türkiye açısından vatan toprağından feragat anlamına gelir. Suriye’yle de benzer bir durum yaşanmıştır. Her ne kadar ‘Suriye üzerinde etkiliyiz’ dense de bugüne kadar bir adım atılmamıştır. Suriye ile, hatta Filistin’le dahi deniz yetki alanı anlaşması imzalanmamıştır.” Yaycı, “Korkarım ki yakında Suriye ile de bir ‘yan sınır anlaşması’ imzalanır ve bu, kamuoyuna ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması’ olarak sunulmaya çalışılır.” dedi. Yaycı, geçmişte Yunanistan ve Güney Kıbrıs basınında yer alan haberleri hatırlatarak, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kendisine “Türkiye’nin Suriye ile deniz yetki alanı (MEB) anlaşması imzalamayacağına dair söz verdiğini” ileri sürdüğünü hatırlattı. Haberlere göre Kallas, bu konuda Fidan’a doğrudan soru yönelttiğini, Fidan’ın da “Böyle bir niyetlerinin olmadığını ve söz konusu söylentilerin temelsiz olduğunu” söylediğini bildirdi. Kallas’ın ayrıca “Fidan’ın bana söylediklerinden şüphe etmem için hiçbir neden yok.” dediği iddia edildi. Yaycı, bu iddialar karşısında Dışişleri Bakanlığından açıklama beklediğini belirterek, “Eğer iddialar doğru değilse yalanlama yapılmalı, doğruysa da Türkiye’nin deniz hukuku ve ulusal çıkarları açısından gerekçeler kamuoyuna açıklanmalıdır.” ifadelerini kullandı. Yaycı, “Suriye ile deniz yetki anlaşması imzalanmasının çok önemli olduğunu” belirterek Dışişleri’ne çağrıda bulundu. (aydinlik)