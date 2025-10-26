  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı planlar ilerletiliyor dedi şaşırtan tahmini paylaştı.

6
#1
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Lübnan Hükûmeti, 18 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasına onay verdi. 2007’de imzalanan ancak yıllardır askıda bekletilen anlaşma, Beyrut’taki yeni yönetimin Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Lübnan Parlamentosu’nun da onayı gerekiyor.

#2
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Lübnan Hükûmeti bununla da kalmayıp Suriye’yi de işaret etti. Enerji Bakanı Joe Sadegh, “Kıbrıs’la sınır belirleme raporunu aldık, sırada Suriye ile deniz sınırı var.” dedi. Sadegh’in 10 Kasım’da Güney Kıbrıs’a resmî ziyarette bulunacağı açıklandı. Yunan basınına göre, Beyrut yönetimi “Türkiye’nin tehditlerinden çekinmeden” bu adımı attı. Anlaşma, Güney Kıbrıs-Lübnan-İsrail hattındaki 23. nokta ile Suriye’nin onayına bağlı 7. noktayı esas alıyor. Böylece ortaya çıkan hat, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı tezlerini zorlaştırma potansiyeli taşıyor. Suriye’nin, Türkiye ile normalleşme sürecine rağmen ABD, İsrail ve AB baskısı altında bu plana karşı çıkamayabileceği öne sürülüyor. GKRY daha önce İsrail ve Mısır’la MEB sınırlarını belirlemişti. Lübnan’ın da bu zincire eklenmesi, Doğu Akdeniz’de enerji diplomasisinin yeniden hareketlendiğini gösteriyor. Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı! Cihat Yaycı, Lübnan ile GKRY’nin attığı adımın Türkiye için çok ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Bu durumun, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrini açısından da önemli bir kayıp olduğunu vurguladı:

#3
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

“Bu gelişme, Türk dış politikasının Lübnan üzerinde etkili olamadığını göstermektedir. Lübnan üzerinde etkili olamayan bir dış politikanın Suriye üzerinde de etkili olamama ihtimali yüksektir. Kamuoyunda sıkça dile getirilen ‘Yunanistan üzerinde etkiliyiz, Suriye üzerinde etkiliyiz’ sözlerinin aslında çok da karşılığı olmadığı görülmüştür. Lübnan’da hükûmet bile tam anlamıyla kurulmamışken, Bakanlar Kurulu’nun bu kararı kabul etmesi; Yunan–Rum ikilisinin Lübnan üzerindeki etkisinin Türkiye’den çok daha güçlü olduğunu göstermektedir. “Lübnan, Türkiye’nin yanı başındadır; ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisi, Lübnan üzerinde bizden daha etkili görünmektedir. Oysa deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile Lübnan ve Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı kıyılar bulunmaktadır. 462 bin kilometrekarelik ‘Mavi Vatan’ haritası da zaten bu gerçek üzerinden oluşturulmuştur. “Lübnan’la yapılan deniz yetki anlaşmasının onaylanması, Türkiye açısından vatan toprağından feragat anlamına gelir. Suriye’yle de benzer bir durum yaşanmıştır. Her ne kadar ‘Suriye üzerinde etkiliyiz’ dense de bugüne kadar bir adım atılmamıştır. Suriye ile, hatta Filistin’le dahi deniz yetki alanı anlaşması imzalanmamıştır.” Yaycı, “Korkarım ki yakında Suriye ile de bir ‘yan sınır anlaşması’ imzalanır ve bu, kamuoyuna ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması’ olarak sunulmaya çalışılır.” dedi. Yaycı, geçmişte Yunanistan ve Güney Kıbrıs basınında yer alan haberleri hatırlatarak, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kendisine “Türkiye’nin Suriye ile deniz yetki alanı (MEB) anlaşması imzalamayacağına dair söz verdiğini” ileri sürdüğünü hatırlattı. Haberlere göre Kallas, bu konuda Fidan’a doğrudan soru yönelttiğini, Fidan’ın da “Böyle bir niyetlerinin olmadığını ve söz konusu söylentilerin temelsiz olduğunu” söylediğini bildirdi. Kallas’ın ayrıca “Fidan’ın bana söylediklerinden şüphe etmem için hiçbir neden yok.” dediği iddia edildi. Yaycı, bu iddialar karşısında Dışişleri Bakanlığından açıklama beklediğini belirterek, “Eğer iddialar doğru değilse yalanlama yapılmalı, doğruysa da Türkiye’nin deniz hukuku ve ulusal çıkarları açısından gerekçeler kamuoyuna açıklanmalıdır.” ifadelerini kullandı. Yaycı, “Suriye ile deniz yetki anlaşması imzalanmasının çok önemli olduğunu” belirterek Dışişleri’ne çağrıda bulundu. (aydinlik)

#4
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Lübnan'da neler oluyor? Lübnan Başbakanı’nın yaptığı açıklamada Gazze'ye karşı saldırılarını sürdüren İsrail’in tamamen geri çekilmesi ilgili çabalarımızı sürdürüyoruz dedi.

#5
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Lübnan cumhurbaşkanıyla birlikte, ABD ve Siyonist rejimin Hizbullah’a yönelik baskısına fiili olarak katılan Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Güney Lübnan’ın (Siyonistlerin işgalinden) kurtuluşunun Hizbullah’ın fedakârlığı olmadan mümkün olmayacağını itiraf etti.

#6
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Lübnan cumhurbaşkanıyla birlikte, ABD ve Siyonist rejimin Hizbullah’a yönelik baskısına fiili olarak katılan Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Güney Lübnan’ın (Siyonistlerin işgalinden) kurtuluşunun Hizbullah’ın fedakârlığı olmadan mümkün olmayacağını itiraf etti. Nevaf Selam, El-Meyadin’e verdiği bir röportajda şu itirafta bulundu: ‘Eğer Hizbullah’ın ve ulusal direnişin özveri ve fedakârlıkları olmasaydı, Güney Lübnan asla (Siyonistlerin işgalinden) kurtulamazdı. Biz, 1701 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı’na ve bu kararın tam olarak uygulanmasına ve düşmanca operasyonların durdurulması beyanına (Siyonist rejim tarafından sürekli ihlal edilmesine rağmen) bağlıyız.

#7
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

İsrail’in saldırganlığını durdurmak ve İsrail’in tamamen geri çekilmesi ve esirlerimizin serbest bırakılması için çabalarımızı sürdürüyoruz! ABD planına verdiği desteği ve direniş silahlarına yönelik baskıcı tutumunu yineleyen Nevaf Selam şu iddialarda bulundu: “Silah tekelini açıkça belirleyen Taif Anlaşması’nı uygulamada onlarca yıldır geciktik.” Lübnan Başbakanı Selam, Siyonist rejimle uzlaşma niyetini şu sözlerle açıkladı: ‘2002 yılında Beyrut’ta düzenlenen Arap Zirvesi’nde onaylanan Arap Barış Girişimi’ne (uzlaşma) bağlıyız.

#8
Foto - Cihat Yaycı Türkiye karşıtı planlar var deyip açıkladı: Şaşırtan tahmin! 

Arap Barış Girişimi (uzlaşma) uygulanırsa ve İsrail 1967’de işgal ettiği topraklardan çekilir ve Filistin Devleti kurulursa, durum farklı olacaktır.” (hurseda.net) İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Nevaf Selam, İran ile ilişkiler konusunda ise şunları söyledi: ‘İran ile en iyi ilişkilere sahip olmak bizim için önemli, elbette bu ilişkiler karşılıklı saygı ve müdahalede bulunmama temellerine dayanmalıdır! öte yandan Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında, iki yıldır büyük bir gizlilikle müzakere edilen "deniz yetki alanları" anlaşması onayladı. Lübnan Hükûmeti, 18 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasına onay verdi. 2007’de imzalanan ancak yıllardır askıda bekletilen anlaşma, Beyrut’taki yeni yönetimin Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Lübnan Parlamentosu’nun da onayı gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hgtr

Lübnan da yönetim zaten Dürziler de Hristiyanlarda bunlardan ne beklenir.

Misafir

İstihbarat , asker , devlet nerde ne yapıyor Millet in içinde bile hain var Uyku zamanı değil
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"
Gündem

"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"

Karpowership, yüzer enerji santrali "Powership" projesiyle Afrika'da 8 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Şirketin, ek finansman gerekm..
ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar
Teknoloji

ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar

Çin, F-22 ve F-35 gibi Amerikan hayalet savaş uçaklarını tespit edebildiği iddia edilen kuantum radarının temel bileşeni olan “fotyon avcısı..
Siyonist şirket! İçimize nasıl sızdı… Müslüman ülkelerden nasıl iş aldı
Gündem

Siyonist şirket! İçimize nasıl sızdı… Müslüman ülkelerden nasıl iş aldı

İsrailli su arıtma şirketi IDE, İsraillin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Pakistan ve Kuveyt gibi Arap ve Müslüman ülkelerde..
Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor
Gündem

Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Trabzon'da dikkat çeken anlar kaydedildi. Vince asılı kişiyi ve mesajı görenler, hemen telefonlarına sarıldı.

Apple hayranlarına kötü haber! Katlanabilir cihazlar yine ertelendi
Teknoloji

Apple hayranlarına kötü haber! Katlanabilir cihazlar yine ertelendi

Analist raporlarına göre Apple, katlanabilir cihaz planlarını bir kez daha revize etti. Bu değişiklikle birlikte iPhone Fold, iPhone Flip ve..
MHP'den 'Meloni yasası' çıkışı!
Siyaset

MHP'den 'Meloni yasası' çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kadın ve çocuk cinayetlerine ağır cezaların verilmesi için Türkiye'de de İtalya'daki gibi Meloni yasası tür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23