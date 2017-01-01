Asırlar boyu 3 kıtada adaletle hüküm sürmüş Osmanlı Padişahlarının bir çok farklı mecrada yetenekleri olduğu bilinmekle birlikte hepsinin ortak özelliklerinden biri tam yerinde sözleridir. İşte cihan padişahlarının tarihe kazınmış sözleri.
Sultan Selim Han (Sarı Selim): Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.
Yavuz Sultan Selim Han: Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
Yıldırım Bayezid Han: Yenileceğinden korkan daima yenilir.
Orhan Gazi Han: Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.
Osman Gazi Han: Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.
Kanuni Sultan Süleyman: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Fatih Sultan Mehmet Han: “Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.”
Sultan 2. Abdülhamid Han: Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekûn ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.
Sultan 2. Mahmud Han: Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.
Sultan 2. Mustafa Han: Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!
Sultan 3. Mehmed Han: Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.