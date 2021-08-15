Çift aşı olanlara uyarı! Bu 21 belirtiye aman dikkat

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. 190 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda. Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.