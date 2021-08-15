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Çift aşı olanlara uyarı! Bu 21 belirtiye aman dikkat

2021-08-15 11:53:02
Çift aşı olanlara uyarı! Bu 21 belirtiye aman dikkat

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. 190 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda. Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.

#1
Foto - İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz. 7ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında belirti listesi güncellendi. Geçtiğimiz dönemde 4 ana semptom üzerinde duran bilim insanları sayısı 21'e çıkardı. İngiliz uzmanlara göre, çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz. 7ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında belirti listesi güncellendi. Geçtiğimiz dönemde 4 ana semptom üzerinde duran bilim insanları sayısı 21'e çıkardı. İngiliz uzmanlara göre, çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...

#2
Foto - 1- Yüksek ateş

1- Yüksek ateş

#3
Foto - 2- Titreme

2- Titreme

#4
Foto - 3- Devamlı öksürük

3- Devamlı öksürük

#5
Foto - 4- Koku kaybı veya değişikliği

4- Koku kaybı veya değişikliği

#6
Foto - 5- Tat kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

#7
Foto - 6- Baş ağrısı

6- Baş ağrısı

#8
Foto - 7- Olağandışı yorgunluk

7- Olağandışı yorgunluk

#9
Foto - 8- Boğaz ağrısı

8- Boğaz ağrısı

#10
Foto - 9- Bilinçte bulanıklık

9- Bilinçte bulanıklık

#11
Foto - 10- Deri döküntüsü

10- Deri döküntüsü

#12
Foto - 11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

#13
Foto - 12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

#14
Foto - 13- Nefes darlığı

13- Nefes darlığı

#15
Foto - 14- Göğüs ağrıları

14- Göğüs ağrıları

#16
Foto - 15- kas ağrıları

15- kas ağrıları

#17
Foto - 16- Boğuk ses

16- Boğuk ses

#18
Foto - 17- İshal

17- İshal

#19
Foto - 18- İştahsızlık

18- İştahsızlık

#20
Foto - 19- Karın ağrısı

19- Karın ağrısı

#21
Foto - 20- Burun akması

20- Burun akması

#22
Foto - 21- Hapşırma

21- Hapşırma

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