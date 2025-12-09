Çiçek açmayan orkideye çiçek açtırma tüyosu! Çiçeklerle yapılan hata: Orkideye düşman! Tek çiçek taktiği

Çiçek açmayan orkideye çiçek açtırma tüyosu! Çiçeklerle ilgili yapılan hata: Orkideye düşman! tek çiçek motivasyon taktiği Öte yandan Biz orkide bakımını doğru şekilde yapıyoruz ama bir türlü orkidemiz çiçek açmıyorsa; orkideyi şaşırtmamız gerekmektedir. Bakımı doğru yapılan bir orkidenin çiçek açması oldukça normal bir durumdur. Bir de asıl konumuz olan çiçek açmayan orkideler vardır. Orkide bakımı için ne yaparsak yapalım, en uygun şartları da yerine getirsek, orkide bir türlü çiçek açmaz. Hatta halk arasında bu konu; orkide sanırım bize küstü şeklinde söylenir. Eğer bu tarzda çiçek açmayan bir orkideniz varsa üzülmeyin. Bugün biz açmayan orkideye çiçek açtıracağız. Açmayan Orkideye Nasıl Çiçek Açtırılır? Biz orkide bakımını doğru şekilde yapıyoruz ama bir türlü orkidemiz çiçek açmıyorsa; orkideyi şaşırtmamız gerekmektedir. Bu işlemi 3 günde yapıyoruz ve sonrasında orkidemiz çiçek açmaya başlıyor. Bu orkide çiçek açtırma metodu denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Açmayan Orkideye Çiçek Açtırma Metodu Bu metot aslında çok basit bir yöntem. Öncelikle orkideyi bulunduğu ortamdan alıyoruz ve bir dolabın içerisine koyarak dolabın kapağını kapatıyoruz. Orkideyi karanlıkta 3 gün bekletiyoruz. Orkidemiz uygun ışık, hava ve besinden uzaklaşıyor. Karanlık ortamda kapalı kalan orkideyi; 3. gün öğlene doğru dolaptan çıkarıyoruz ve havadar bir ortama alıyoruz. Eğer sulamamız gerekiyorsa sulama işlemini yapıyoruz. Bu işleme orkide cezalandırma da denilmektedir. Burada açmayan orkidemizin bir nevi fizyolojisini değiştirmiş oluyoruz. Orkide, karanlık ve hava almayan bu ortamda strese giriyor. 3. gününde ise bu ortamdan kurtulup rahatlıyor ve bir an önce neslini devam ettirebilmenin telaşına giriyor. Çiçekler nesillerini sizin de bildiğiniz gibi, çiçekleri vasıtasıyla yapıyorlar. Bu sebeple açmayan orkidemiz neslinin devamını sağlamak için çiçek açmaya başlıyor. İnatçı orkidelerin çiçek açmasını sağlamak için uyguladığımız bir diğer yönteme de; "Orkideleri mevsimsel açıdan kandırarak çiçek açtırmak" yazımızda yer verdik. Bu yazıda anlattığımız yöntem de oldukça başarılı bir yöntemdir. İsterseniz orkidenize çiçek açtırmak için, yazıda anlatılan yöntemi de deneyebilirsiniz.