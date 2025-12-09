Çiçek açmayan orkideye çiçek açtırma tüyosu! Çiçeklerle yapılan hata: Orkideye düşman! Tek çiçek taktiği

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Orkideler eviniz yada ofisiniz için bakımı kolay bir bitki ancak aniden solmaya başlamalarının çok sayıda değil tek bir nedeni vardır. Çiçek hakkında neyin yanlış gittiğini ve bitkinizi nasıl jet hızıyla capcanlı hale döndürebileceğinizi sizin için derledik! Bu taktiği devreye sokun.Bugün biz açmayan orkideye çiçek açtıracağız.

Aşırı sulama, bitki severler için orkidelerin en yaygın nedenidir. ışıklandırma , ışık eksikliği gibi güneşin daha az olduğu kış aylarında orkidenizin zorlanmasının bir başka nedeni olabilir.

Orkideler çiçeklerinin güzelliği ile bilinirler. Doğru orkide bakımı ile orkidemiz çiçekler açar ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Doğru orkide bakımından kastımız; orkideyi doğru sulama, beslenmesine dikkat etme, doğru ışık, orkide saksısının doğru seçimi, havalandırma, v.b orkide ihtiyacına uygun ortamların sağlanmasıdır. Bugün biz açmayan orkideye çiçek açtıracağız.

Az ışığın da aşırı sulamanın orkidenin ölmesinin en temel nedenleri olduğunu unutmayın. Soğuk aylarda orkideler daha az güneş ışığı alır bu da büyümelerini yavaşlatır. Bir orkide aktif olarak büyümediğinde daha az suya ihtiyaç duysada bu nedenle, normal bir sulama rutini bile yanlışlıkla aşırı sulamaya yol açabilir. Orkidenizin solmaya başladığını düşünüyorsanız endişelenmeyin. Özellikle benekli yapraklar görüyorsanız mantar enfeksiyonuyla olmuş olabilir. bitkiyi ayırın, hastalıklı kısımlarını kesin ve bahçe aletlerinizi kullanmadan önce ve sonra temizleyin. İlk kez orkide bakıyorsanız çiçekler solmaya başladığında bitkinin öldüğünü düşünüyor olabilirsiniz ama bakmak; eğer hala yeşil ve sağlıklılarsa, orkideniz muhtemelen iyi durumda ve doğal çiçeklenme dönemini tamamlıyor demektir.

Çiçek açmayan orkideye çiçek açtırma tüyosu! Çiçeklerle ilgili yapılan hata: Orkideye düşman! tek çiçek motivasyon taktiği Öte yandan Biz orkide bakımını doğru şekilde yapıyoruz ama bir türlü orkidemiz çiçek açmıyorsa; orkideyi şaşırtmamız gerekmektedir. Bakımı doğru yapılan bir orkidenin çiçek açması oldukça normal bir durumdur. Bir de asıl konumuz olan çiçek açmayan orkideler vardır. Orkide bakımı için ne yaparsak yapalım, en uygun şartları da yerine getirsek, orkide bir türlü çiçek açmaz. Hatta halk arasında bu konu; orkide sanırım bize küstü şeklinde söylenir. Eğer bu tarzda çiçek açmayan bir orkideniz varsa üzülmeyin. Bugün biz açmayan orkideye çiçek açtıracağız. Açmayan Orkideye Nasıl Çiçek Açtırılır? Biz orkide bakımını doğru şekilde yapıyoruz ama bir türlü orkidemiz çiçek açmıyorsa; orkideyi şaşırtmamız gerekmektedir. Bu işlemi 3 günde yapıyoruz ve sonrasında orkidemiz çiçek açmaya başlıyor. Bu orkide çiçek açtırma metodu denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Açmayan Orkideye Çiçek Açtırma Metodu Bu metot aslında çok basit bir yöntem. Öncelikle orkideyi bulunduğu ortamdan alıyoruz ve bir dolabın içerisine koyarak dolabın kapağını kapatıyoruz. Orkideyi karanlıkta 3 gün bekletiyoruz. Orkidemiz uygun ışık, hava ve besinden uzaklaşıyor. Karanlık ortamda kapalı kalan orkideyi; 3. gün öğlene doğru dolaptan çıkarıyoruz ve havadar bir ortama alıyoruz. Eğer sulamamız gerekiyorsa sulama işlemini yapıyoruz. Bu işleme orkide cezalandırma da denilmektedir. Burada açmayan orkidemizin bir nevi fizyolojisini değiştirmiş oluyoruz. Orkide, karanlık ve hava almayan bu ortamda strese giriyor. 3. gününde ise bu ortamdan kurtulup rahatlıyor ve bir an önce neslini devam ettirebilmenin telaşına giriyor. Çiçekler nesillerini sizin de bildiğiniz gibi, çiçekleri vasıtasıyla yapıyorlar. Bu sebeple açmayan orkidemiz neslinin devamını sağlamak için çiçek açmaya başlıyor. İnatçı orkidelerin çiçek açmasını sağlamak için uyguladığımız bir diğer yönteme de; "Orkideleri mevsimsel açıdan kandırarak çiçek açtırmak" yazımızda yer verdik. Bu yazıda anlattığımız yöntem de oldukça başarılı bir yöntemdir. İsterseniz orkidenize çiçek açtırmak için, yazıda anlatılan yöntemi de deneyebilirsiniz.

