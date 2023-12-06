Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Çek otomobil devi Skoda, aralık ayının fiyat listesini duyurdu. Yılın son ayında neredeyse tüm modellerde fiyatlar yükseldi. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia, 1 milyon 342 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Superb ne kadar oldu? İşte Skoda'nın Aralık 2023 fiyat listesi.