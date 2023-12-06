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Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!
Otomotiv
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Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

2023-12-06 18:08:48
Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Çek otomobil devi Skoda, aralık ayının fiyat listesini duyurdu. Yılın son ayında neredeyse tüm modellerde fiyatlar yükseldi. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia, 1 milyon 342 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Superb ne kadar oldu? İşte Skoda'nın Aralık 2023 fiyat listesi.

#1
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Çek üretici, yılın son ayına zamlı olarak girdi. Yeni fiyat listesine göre, modellere en az 25 bin lira zam geldi. Kasımda 914 bin 900 TL'den listelenen Fabia, aralıkta 939 bin 900 TL'den satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

#2
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Skoda Fabia fiyat listesi Aralık 2023: Škoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS - 939.900 TL  Škoda Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.004.900 TL  Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.129.900 TL  Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.329.900 TL

#3
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Skoda Scala fiyat listesi Aralık 2023: Škoda Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.099.900 TL  Škoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.159.900 TL  Škoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.309.900 TL  Škoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.409.900 TL 

#4
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Skoda Octavia fiyat listesi Aralık 2023: Škoda Octavia Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG - 1.342.900 TL  Škoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG - 1.432.900 TL  Škoda Octavia Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG - 1.515.900 TL  Škoda Octavia Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG - 1.605.900 TL  Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG - 1.812.900 TL  Škoda Octavia RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - 2.909.900 TL  Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG - 1.882.900 TL  Škoda Octavia Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG - 1.912.900 TL  Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - 2.969.900 TL

#5
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Skoda Superb fiyat listesi Aralık 2023: Škoda Superb Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.609.900 TL  Škoda Superb Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.784.900 TL  Škoda Superb Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.059.900 TL  Škoda Superb Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.189.900 TL  Škoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.329.900 TL  Škoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - 3.209.900 TL  Škoda Superb L&K Crystal 2.0 TSI 280 PS DSG 4x4 - 3.269.900 TL  Škoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.059.900 TL  Škoda Superb Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.189.900 TL  Škoda Superb Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.314.900 TL 

#6
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Skoda Kamiq fiyat listesi Aralık 2023X Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.249.900 TL  Škoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.349.900 TL  Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.407.400 TL  Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.507.400 TL

#7
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Skoda Karoq fiyat listesi Aralık 2023: Škoda Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.619.900 TL  Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.869.900 TL  Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.949.900 TL 

#8
Foto - Çek marka Skoda 7 modeli için Aralık ayı fiyat listesini duyurdu! Yeni araç alacak olanlar mutlaka bu listeye bakmalı diyoruz!

Skoda Kodiaq fiyat listesi Aralık 2023: Škoda Kodiaq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.804.900 TL  Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.932.900 TL  Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.269.900 TL  Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.329.900 TL  Škoda Kodiaq L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.524.900 TL  Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - 3.479.900 TL  Škoda Kodiaq L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - 3.679.900 TL  Škoda Kodiaq RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 - 3.809.900 TL 

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