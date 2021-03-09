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Korona Virüs
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CDC'den çarpıcı koronavirüs araştırması! Bilim Kurulu Üyesi paylaştı: Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler

2021-03-09 10:16:36
CDC'den çarpıcı koronavirüs araştırması! Bilim Kurulu Üyesi paylaştı: Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından çok çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Araştırmada, aşı olan kişilerin pandemi koşullarında nasıl davranabileceklerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Öne çıkan kısımları tek tek yazdı. Araştırmaya göre; koronavirüs aşısı yaptıran kişiler, ikinci doz aşıdan 14 gün sonra kapalı ortamlar dahil maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir. Yine koronavirüsün çok ağır seyretmeyeceği gruptakiler ile aşılanmış insanlar görüşebilir. İşte ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) dikkat çeken araştırması ve detaylar...

#1
Foto - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz kişisel Twitter hesabından sabahın erken saatlerinde bir araştırma paylaştı. ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmanın çevirisini yaplaşan Yavuz, 'Araştırma bunu diyor' notunu ekledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz kişisel Twitter hesabından sabahın erken saatlerinde bir araştırma paylaştı. ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmanın çevirisini yaplaşan Yavuz, 'Araştırma bunu diyor' notunu ekledi.

#2
Foto - ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan ve oldukça ses getiren araştırmaya göre; iki doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 14 gün bekleyip tam aşılı olan kişiler, yine aynı gruptaki kişiler ile kapalı ortamlar dahil her şartta maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir. Yine bu gruptakiler ağır COVID-19 riski taşımayan, tek bir evden kişilerle maskesiz ve mesafesiz görüşebilir.

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan ve oldukça ses getiren araştırmaya göre; iki doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 14 gün bekleyip tam aşılı olan kişiler, yine aynı gruptaki kişiler ile kapalı ortamlar dahil her şartta maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir. Yine bu gruptakiler ağır COVID-19 riski taşımayan, tek bir evden kişilerle maskesiz ve mesafesiz görüşebilir.

#3
Foto - ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi araştırmasında semptom göstermeyen kişilere de değindi. Araştırmaya göre; semptom göstermeyen kişiler temaslı sayılmaz. Araştırmada,

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi araştırmasında semptom göstermeyen kişilere de değindi. Araştırmaya göre; semptom göstermeyen kişiler temaslı sayılmaz. Araştırmada, "Ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle veya ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle aynı evde yaşayanlarla bir araya geldiğinde maske takar, mesafeyi korur, diğer önlemleri de almaya devam eder" ifadeleri de yer alıyor.

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