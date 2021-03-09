2021-03-09 10:16:36 CDC'den çarpıcı koronavirüs araştırması! Bilim Kurulu Üyesi paylaştı: Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler
ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından çok çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Araştırmada, aşı olan kişilerin pandemi koşullarında nasıl davranabileceklerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Öne çıkan kısımları tek tek yazdı. Araştırmaya göre; koronavirüs aşısı yaptıran kişiler, ikinci doz aşıdan 14 gün sonra kapalı ortamlar dahil maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir. Yine koronavirüsün çok ağır seyretmeyeceği gruptakiler ile aşılanmış insanlar görüşebilir. İşte ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) dikkat çeken araştırması ve detaylar...