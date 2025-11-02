Yücel Kaya Giriş Tarihi: Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler
2019 yerel seçim sürecine yabancı istihbarat servislerinin müdahale ettiği artık belgelerle ortaya kondu. Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın, İngiliz istihbaratı MI6 adına çalışan ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’le beş ayrı kez bir araya geldiği tespit edildi. İlk buluşmanın seçimlere sadece 12 gün kala Etiler’deki bir ofiste gerçekleştiği, sonrasında görüşmelerin İBB binalarına ve CIA bağlantılı çevrim içi toplantılara taşındığı belirlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan ifadesinde Hüseyin Gün, “İmamoğlu tüm temaslardan haberdardı” dedi. Belgeler arasında WhatsApp yazışmaları da yer aldı.