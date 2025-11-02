Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

İŞTE O MESAJLAR Hüseyin Gün: (28 Ağustos 2019): "Necati bey (Necati Özkan) size telefonla ulaşamadım, yarınki toplantı saatini ve yerini bildirir misiniz lütfen?" Hüseyin Gün: (29 Ağustos 2019): "Necati bey, (Necati Özkan) yarın büyük ihtimal şehir dışında olacağım. Bu nedenle 2 Eylül Pazartesi günü sizinle beraber arkadaşlarla buluşalım ve demo toplantısını da 3 Eylül Salı gününe ayarladım. Türkiye saati 17:00'de olması iyi olur. Bizim teknik ekip New York ve Boston da. Zaman farkını göz önünde tutarsak 3 Eylül Salı Türkiye saati 17:00 iyi olur. Bana saat ve buluşma yerini en geç yarın iletebilirseniz sevinirim. Bu arada bizim teknik ekip e-mail üzerinden arkadaşlara demo davetini göndermesi için arkadaşların e-mail adresi gerekmekte. Selamlar ve bu vesileyle Zafer Bayramınızı kutlarım." SON GÖRÜŞMEDE ESKİ CIA AJANLARI DA VAR! 3 Eylül 2019 tarihli son görüşme, çevrim içi olarak gerçekleşti. Gün'ün sahibi olduğu PIIQ Media adlı şirketin ortakları eski CIA ajanları Aaron Barr ve Darren Miller de toplantıya katıldı. Görüşmede İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan ve Necati Özkan da yer aldı. Şüpheli MI6 ajanı Gün ifadesinde, "Yüz yüze görüşmemiz haricinde Necati Özkan ve belirlediği kişiler ile online olarak görüştük. Bu görüşmede yüz yüze olan sunumda bulunan kişilerden 1 kişi vardı diye hatırlıyorum. Şengül Altan isimli şahıs olabilir. Benim teknik ekibimden de Aaron Barr ve Darren katılmıştı. Sunumu Aaron Barr gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.