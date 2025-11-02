  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
15
Yeniakit Publisher
Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

2019 yerel seçim sürecine yabancı istihbarat servislerinin müdahale ettiği artık belgelerle ortaya kondu. Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın, İngiliz istihbaratı MI6 adına çalışan ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’le beş ayrı kez bir araya geldiği tespit edildi. İlk buluşmanın seçimlere sadece 12 gün kala Etiler’deki bir ofiste gerçekleştiği, sonrasında görüşmelerin İBB binalarına ve CIA bağlantılı çevrim içi toplantılara taşındığı belirlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan ifadesinde Hüseyin Gün, “İmamoğlu tüm temaslardan haberdardı” dedi. Belgeler arasında WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

#1
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın, "casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün ile beş defa bir araya geldiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

Gün ve Özkan arasındaki ilk görüşme 11 Haziran 2019 tarihinde İstanbul seçimlerinden 12 gün önce gerçekleşti. Görüşme Necati Özkan'ın İstanbul Etiler'deki ofisinde gerçekleştirilirken, şüpheli MI6 ajanı Gün, görüşmede seçim kampanyası hakkında konuştuklarını belirtti. İkinci görüşme ise Gün'ün seçim sonrası sunum için 23 Temmuz 2019'da Özkan'la yüz yüze buluştuğu öğrenildi. Gün'ün İBB'nin üst düzey kadrolarınında aralarında bulunduğu Kasımpaşa Ek Hizmet Binasında sunum gerçekleştirdiği tespit edildi.

#3
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

Gün ve "manevi annem" diye bahsettiği Seher Alaçam ile birlikte 26 Ağustos 2019 tarihinde eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü belirlendi. Görüşme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilirken, ziyareti Necati Özkan'ın organize ettiği tespit edildi. Şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün sahibi olduğu PİİQ MEDİA'nın ortakları eski CIA ajanı Aaron Barr ve Darren Miller'ın 3 Eylül 2019 tarihinde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan ve Necati Özkan'la internet üzerinden görüntülü olarak görüştüğü tespit edildi.

#4
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

Şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün sahibi olduğu PİİQ MEDİA'nın ortakları eski CIA ajanı Aaron Barr ve Darren Miller'ın 3 Eylül 2019 tarihinde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan ve Necati Özkan'la internet üzerinden görüntülü olarak görüştüğü tespit edildi.

#5
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

İŞTE O GÖRÜŞMENİN DETAYLARI Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, MI6 ajanı Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki ilk görüşme 11 Haziran 2019'da gerçekleşti. Bu tarih, 23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimlerinden yalnızca 12 gün öncesine denk geliyor. Görüşme, Özkan'ın Etiler'deki ofisinde yapıldı. Hüseyin Gün, verilerin işlenmesinin ilk bu görüşmede ortaya çıktığını belirtti. Gün, ifadesinde, "Necati Özkan'la Etiler'de bulunan ofisinde görüştüm. Bu görüşmede beraberimde manevi annem de (Seher Erçili Alaçam) vardı. Bu görüşmede benim kendisine ne konularda yardım edebileceğim, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu. Verilerin ne şekilde işleneceği konularını ilk olarak burada konuşmuştuk. Zaten akabinde bu veriler üzerinden analiz işlemlerine başladık. Kendisine günlük olarak rapor sundum" dedi.

#6
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

MI6 ajanı Hüseyin Gün'den ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemede, Necati Özkan ile gerçekleştirilen WhatsApp yazışmaları tespit edildi. 10 Haziran 2019 tarihli mesajlaşmada Necati Özkan, Hüseyin Gün'e "Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok Kat 6 Etiler" adresini gönderdi. Hüseyin Gün ise bu mesaja "Aldım, teşekkür ederim" yanıtını verdi. Yapılan açık kaynak araştırmalarında söz konusu adresin "Kapital Medya Hizmetleri A.Ş." adına kayıtlı olduğu, şirketin ise Necati Özkan'a ait veya ortaklığı bulunduğu tespit edildi. HTS incelemesine göre iki isim arasında aynı gün 16.02 ile 17.06 saatleri arasında ortak baz istasyonu kaydı bulundu. İnceleme raporunda, söz konusu baz kayıtlarının mesajda belirtilen adrese yakın bir konumda olduğu da yer aldı.

#7
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

SEÇİMDEN SONRA İKİNCİ GÖRÜŞME Görüşmelerin ikinci ayağı, seçimlerden yaklaşık bir ay sonra, 23 Temmuz 2019'da Beşiktaş Ulus'taki bir restoranda gerçekleşti. Hüseyin Gün, bu görüşmeyi "sunumlarla alakalı" olarak nitelendirdi. Gün'ün ifadesinde, "Burada yemek yeme amaçlı görüşmüştük. Seçim süreciyle alakalı değildir. Seçim süreci sonrası gerçekleştirilen sunumlarla alakalı bir görüşmedir. sözleri yer aldı.

#8
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

23 Temmuz 2019 tarihli konuşmada, şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün, "Ulus 29'a geldim, siz yoldamısınız?" mesajını gönderdi. Buna karşılık Necati Özkan, "Yoldayız, uzun yoldan geliyorum ama maksimum 5 dakika" yanıtını verdi. HTS verileri incelemesinde, söz konusu tarihte iki kişi arasında Beşiktaş'ta ortak baz verdiğine dikkat çekiliyor. 24 Temmuz 2019 tarihinde kayıtlara geçen konuşmalarda ise şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın tekrar mesajlaştığı ortaya çıktı.

#9
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

KASIMPAŞA'DAKİ SUNUMA İMAMOĞLU'NUN EKİBİ DE KATILDI 19 Ağustos 2019 tarihli bir diğer WhatsApp yazışmalarında ise Necati Özkan ile yapılan bir görüşme daha dosyada kayda geçti. Mesajlarda Hüseyin Gün, "Necati bey, yarın saat 14:00'teki toplantı adresini ve katılımcıların isimlerini/pozisyonlarını iletmenizi rica ederim. Selamlar" ifadelerini kullandı. Necati Özkan ise cevabında, toplantıya Şengül Altan Arslan, Melih Geçek, Yavuz Saltık, Ulaş Yılmaz ve kendisinin katılacağını belirtirken, katılabilirse Murat Ongun'un da toplantıda yer alacağını bildirdi.

#10
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

Aynı yazışma içinde Özkan, toplantı adresini de şu şekilde iletti: "Kasımpaşa Ek Hizmet Binası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İstanbul, Kat 5 – Şengül Altan Arslan'ın makamı." Mesajlaşma, Şüpheli MI6 Gün'ün "Teşekkürler" mesajıyla son buldu.

#11
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

ŞÜPHELİ MI6 AJANI GÜN: "EKREM İMAMOĞLU'NUN SUNUMDAN BİLGİSİ VARDIR" 20 Ağustos 2019 tarihindeki üçüncü görüşmede ise olayın boyutu büyüdü. İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen sunumda Gün, belediyenin üst düzey isimlerine bilgi aktardı. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan, Bilişim Danışmanı Melih Geçek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, Necati Özkan ve Öykü Ajans yetkilileri katıldı. Gün ifadesinde, "Bu sunumdan Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi vardır" dedi.

#12
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

SARAÇHANE'DEKİ GÖRÜŞME: "YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM" Görüşmelerin dördüncüsü 26 Ağustos 2019'da Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı. Necati Özkan'ın organize ettiği buluşmaya, Hüseyin Gün ve "manevi annesi" Seher Alaçam katıldı. Gün, ifadesinde, "Ziyarette kendisini seçimi kazanması nedeniyle tebrik ettik. Kendisi de manevi annem ve bana hitaben 'Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim' dedi. Bu görüşme yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürdü ve ayrıldık. Devamı süreçte kendisi ile görüşmem olmadı. Buradan seçim sürecindeki desteklerimizden haberdar olduğundan emin oldum" dedi. WhatsApp yazışmalarında ise toplantıyı Özkan'ın ayarladığına dair mesajlar ortaya çıktı. Özkan'ın toplantıyı ayarladığı, tarihi ve zamanı şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün'e mesaj olarak gönderdiği dosyada yer aldı. Mesajda "Başkanla toplantımız 26 Ağustos Pazartesi saat 16.00'da makamda olacak" ifadeleri kullanıldı. Necati Özkan'ın, 21 Ağustos 2019 tarihinde Hüseyin Gün'le yaptığı WhatsApp yazışmaları şöyle: Necati Özkan: "Başkanla toplantımız 26 Ağustos Pazartesi saat 16.00'da makamda olacak. Selamlar" Hüseyin Gün: "Günaydın Necati bey. Ok'dir. Selamlar" Necati Özkan: "Öncesinde veya sonrasında işle ilgili sizin tarif ettiğiniz işbirliği mekanizmasını konuşuruz."

#13
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

SON GÖRÜŞMEYİ BÖYLE AYARLADILAR Şüpheli MI6 ajanı Gün ve Özkan'ın 3 Eylül 2019 tarihli son görüşmeyi planladıkları mesajlar ortaya çıktı. Gün'ün attığı mesajda teknik ekibin New York ve Boston'dan toplantıya katılacağı bilgisini paylaştığı görüldü.

#14
Foto - Casusluk belgelendi! MI6 - CIA - Mossad İBB hattında tam 5 görüşme | İmamoğlu biliyordu! İşte tüm belgeler

İŞTE O MESAJLAR Hüseyin Gün: (28 Ağustos 2019): "Necati bey (Necati Özkan) size telefonla ulaşamadım, yarınki toplantı saatini ve yerini bildirir misiniz lütfen?" Hüseyin Gün: (29 Ağustos 2019): "Necati bey, (Necati Özkan) yarın büyük ihtimal şehir dışında olacağım. Bu nedenle 2 Eylül Pazartesi günü sizinle beraber arkadaşlarla buluşalım ve demo toplantısını da 3 Eylül Salı gününe ayarladım. Türkiye saati 17:00'de olması iyi olur. Bizim teknik ekip New York ve Boston da. Zaman farkını göz önünde tutarsak 3 Eylül Salı Türkiye saati 17:00 iyi olur. Bana saat ve buluşma yerini en geç yarın iletebilirseniz sevinirim. Bu arada bizim teknik ekip e-mail üzerinden arkadaşlara demo davetini göndermesi için arkadaşların e-mail adresi gerekmekte. Selamlar ve bu vesileyle Zafer Bayramınızı kutlarım." SON GÖRÜŞMEDE ESKİ CIA AJANLARI DA VAR! 3 Eylül 2019 tarihli son görüşme, çevrim içi olarak gerçekleşti. Gün'ün sahibi olduğu PIIQ Media adlı şirketin ortakları eski CIA ajanları Aaron Barr ve Darren Miller de toplantıya katıldı. Görüşmede İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan ve Necati Özkan da yer aldı. Şüpheli MI6 ajanı Gün ifadesinde, "Yüz yüze görüşmemiz haricinde Necati Özkan ve belirlediği kişiler ile online olarak görüştük. Bu görüşmede yüz yüze olan sunumda bulunan kişilerden 1 kişi vardı diye hatırlıyorum. Şengül Altan isimli şahıs olabilir. Benim teknik ekibimden de Aaron Barr ve Darren katılmıştı. Sunumu Aaron Barr gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Bağcılar'da patlama!
Gündem

İstanbul Bağcılar'da patlama!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı
Ekonomi

CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı

Cumhuriyet öncesi dönemde Müslüman ülkelerden gelen para ile kurulan ve hisselerinin yüzde 28’inin CHP’nin elinde olan İş Bankası yılın 9 ay..
Seçim savaşı: 700 kişi öldü
Dünya

Seçim savaşı: 700 kişi öldü

Muhalefet adaylarının yarış dışı bırakıldığı Tanzanya’daki seçimlerin ardından ülke genelinde resmen savaş çıktı. Uluslararası kuruluşlar en..
Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap
Gündem

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet öncesi dönemde erkeklerin kadınlar üzerindeki sınırsız haklarını öven sözleriyle tepki top..
Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı
Spor

Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı

Beşiktaş "Bahis soruşturmasına müdahil olma başvurusunda bulunduk" açıklamasıyla kararını duyurdu.

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23