  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Casusluğun belgesi ortaya çıktı! İmamoğlu’nun danışmanının ‘tuşlu telefon kullanın’ talimatı şok etti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Casusluğun belgesi ortaya çıktı! İmamoğlu’nun danışmanının ‘tuşlu telefon kullanın’ talimatı şok etti

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu danışmanı Necati Özkan’ın telefonundan çıkan gizli belge, soruşturmanın seyrini değiştirdi. “Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon” başlıklı dosyada, gizlilik için alınması gereken dijital ve fiziki önlemler sıralandı. Belgede “yeni hat alın, internetsiz bilgisayar ve tuşlu telefon kullanın” talimatları yer alırken, kritik isimlerle ilgili notlar dikkat çekti.

#1
Foto - Casusluğun belgesi ortaya çıktı! İmamoğlu’nun danışmanının ‘tuşlu telefon kullanın’ talimatı şok etti

İBB yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın cep telefonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelendi. Telefonda 22 Aralık 2024 günü saat 18.12'de oluşturulan belge dikkat çekti.

#2
Foto - Casusluğun belgesi ortaya çıktı! İmamoğlu’nun danışmanının ‘tuşlu telefon kullanın’ talimatı şok etti

"Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon" başlıklı belgede, İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara karşı alınması gereken fiziki ve dijital tedbirlerin yer aldığı ortaya çıktı.

#3
Foto - Casusluğun belgesi ortaya çıktı! İmamoğlu’nun danışmanının ‘tuşlu telefon kullanın’ talimatı şok etti

Gizlilik ve güvenlik talimatlarının yer aldığı belgede; sürecin 'yakın akraba ilişkisi olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden yürütülmesi', 'internete hiç bağlanmamış bilgisayarlar' ve 'akıllı olmayan cep telefonları' kullanılması gerektiğinin yer aldığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Casusluğun belgesi ortaya çıktı! İmamoğlu’nun danışmanının ‘tuşlu telefon kullanın’ talimatı şok etti

Belgede 'başkası adına yeni hat alınması' ve 'telefonların sadece özel görüşmeler için kullanılması' talimatlarının verildiği, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, emniyet müdürü ve yeni bir vali ataması" gibi notlar yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı
Gündem

Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı

Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrıları olduğu..
Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap
Gündem

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet öncesi dönemde erkeklerin kadınlar üzerindeki sınırsız haklarını öven sözleriyle tepki top..
Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı
Spor

Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı

Beşiktaş "Bahis soruşturmasına müdahil olma başvurusunda bulunduk" açıklamasıyla kararını duyurdu.

Bir dönemin yıldızı şimdi tezgâh başında! Futbolun parlayan ismi herkesi şaşırttı
Spor

Bir dönemin yıldızı şimdi tezgâh başında! Futbolun parlayan ismi herkesi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Devler Ligi’nde boy gösteren Orkan Çınar, futbol sahalarından döner tezgahına geçti. 29 yaşındaki eski yıldız,..
Japonya'dan işbirliği sinyali geldi, yapay zeka inovasyonları için ittifak sözleri...
Gündem

Japonya'dan işbirliği sinyali geldi, yapay zeka inovasyonları için ittifak sözleri...

TRT World Forum 2025 kapsamında, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka inovasyonları üzerindeki artan hakimiyetini aşmak ve bu alanı daha..
Görünmez imparatorluğun doğuşu
Gündem

Görünmez imparatorluğun doğuşu

İsrailli analist Shay Gal’a Gal’a göre Ankara, diplomasi, ticaret, savunma sanayii, kültür ve insani yardım faaliyetleri aracılığıyla kıtada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23