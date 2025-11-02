Haber Merkezi Giriş Tarihi: Casusluğun belgesi ortaya çıktı! İmamoğlu’nun danışmanının ‘tuşlu telefon kullanın’ talimatı şok etti
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu danışmanı Necati Özkan’ın telefonundan çıkan gizli belge, soruşturmanın seyrini değiştirdi. “Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon” başlıklı dosyada, gizlilik için alınması gereken dijital ve fiziki önlemler sıralandı. Belgede “yeni hat alın, internetsiz bilgisayar ve tuşlu telefon kullanın” talimatları yer alırken, kritik isimlerle ilgili notlar dikkat çekti.