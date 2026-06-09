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Zeytin devinin konkordato talebi reddedildi Konya'da korkutan görüntüler Canan Karatay böyle yapılan salça asla küflenmiyor diyerek açıkladı: Sırrını paylaştı... Gören şaşkına dönüyor Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı kuruluyor! Bakan duyurdu Davranış Bilimci Yiğit’ten dikkat çeken siyasi analiz: Ekrem İmamoğlu etrafındaki siyasi denge ne anlatıyor? 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar Kazadan saatler önce satışa çıkarmıştı! Son paylaşımı yürek burktu Bakan Çiftçi, Efendimiz Hz. Muhammed’in tavsiyesiyle anlattı: Kadına hürmet insanlığa hürmettir! Emekli albay 'önemli bilgi' deyip canlı yayında açıkladı: Bu Türk silahını gören istihbarat güçleri şaşkına dönmüş Görenleri mest ediyor! 300 yıllık yaylaya bahar geldi!
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Foto - Canan Karatay böyle yapılan salça asla küflenmiyor diyerek açıkladı: Sırrını paylaştı... Gören şaşkına dönüyor

Kış hazırlıklarının başladığı şu günlerde, sofraların temel taşı salçanın en doğal halini yapmak isteyenler için beklenen reçete geldi. Sağlıklı ve uzun yaşam üzerine yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, koruyucu madde içeren hazır ürünler yerine evde geleneksel yöntemlerle yapılabilecek doğal domates salçası tarifini paylaştı.

#2
Foto - Canan Karatay böyle yapılan salça asla küflenmiyor diyerek açıkladı: Sırrını paylaştı... Gören şaşkına dönüyor

Yemeklerinize benzersiz bir lezzet ve sağlık katacak olan Canan Karatay usulü domates salçası, içeriğindeki kaya tuzu ve zeytinyağı detayıyla hem uzun süre bozulmadan saklanabiliyor. İşte adım adım en doğal salçayı yapmanın püf noktaları...

#3
Foto - Canan Karatay böyle yapılan salça asla küflenmiyor diyerek açıkladı: Sırrını paylaştı... Gören şaşkına dönüyor

DOMATES SALÇASI MALZEMELER Beş - On kilo domates Kristal kaya tuzu Sızma zeytinyağı DOMATES SALÇASI TARİFİ! Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soymadan, iri iri doğrayıp, geniş bir tencerenin içine koyun. Tencereyi orta ısıdaki ocağın üstüne koyup, ara sıra karıştırarak, kaynamaya başlamasını bekleyin ve kaynamaya başlayınca ateşi kısın, ara sıra karıştırıp dibinin tutmasını önleyerek suyunu çekene kadar(60-90 dakika) kısık ateşte kaynatın. Daha sonra ateşi söndürüp tencereyi soğumaya bırakın. Domatesler soğuduktan sonra ince delikli bir süzgeçten, iyice ezdirerek süzün. Süzdüğünüz domatesleri çelik, emaye veya cam bir tepsiye dökün, üzerine tuz serpin ve temiz bir tülbent bezle örtüp, güneşe bırakın. Salçayı her gün karıştırarak, güneşte bekletip, katılaşmasını sağlayın.(Ortalama 3-5 gün) Salça koyu bir kıvama geldiğinde cam saklama kaplarına doldurun. Üzerine ince bir tabaka halinde zeytinyağı dökün ve kapağını kapatıp buzdolabında saklayın.

#4
Foto - Canan Karatay böyle yapılan salça asla küflenmiyor diyerek açıkladı: Sırrını paylaştı... Gören şaşkına dönüyor

Domateslerin güneşte iyice kızarmış ve olgunlaşması gerekiyor. Organik domates salçanın lezzetini artırır. İsteyenler domates salçasını domatesleri hiç kaynatmadan rendeleyip, çekirdeklerinden ayırmadan ve daha uzun süre sadece güneşte bekleterek de yapabilirsiniz.

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