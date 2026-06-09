DOMATES SALÇASI MALZEMELER Beş - On kilo domates Kristal kaya tuzu Sızma zeytinyağı DOMATES SALÇASI TARİFİ! Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soymadan, iri iri doğrayıp, geniş bir tencerenin içine koyun. Tencereyi orta ısıdaki ocağın üstüne koyup, ara sıra karıştırarak, kaynamaya başlamasını bekleyin ve kaynamaya başlayınca ateşi kısın, ara sıra karıştırıp dibinin tutmasını önleyerek suyunu çekene kadar(60-90 dakika) kısık ateşte kaynatın. Daha sonra ateşi söndürüp tencereyi soğumaya bırakın. Domatesler soğuduktan sonra ince delikli bir süzgeçten, iyice ezdirerek süzün. Süzdüğünüz domatesleri çelik, emaye veya cam bir tepsiye dökün, üzerine tuz serpin ve temiz bir tülbent bezle örtüp, güneşe bırakın. Salçayı her gün karıştırarak, güneşte bekletip, katılaşmasını sağlayın.(Ortalama 3-5 gün) Salça koyu bir kıvama geldiğinde cam saklama kaplarına doldurun. Üzerine ince bir tabaka halinde zeytinyağı dökün ve kapağını kapatıp buzdolabında saklayın.